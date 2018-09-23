Лига чемпионов: Невероятная игра Пешича помогла БГК победить «Монпелье» 1 23.09.2018, 8:19

Вратарь брестчан отразил 39% бросков по своим воротам.

БГК имени Мешкова взял верх над "Монпелье" в домашнем матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов — 26:23. Напомним, французский клуб — действующий победитель турнира, сообщает pressball.by.

Лучшим игроком поединка был признан вратарь "мешковцев" Иван Пешич, который отразил 39% бросков по своим воротам. Брестчане одержали вторую победу на старте самого престижного еврокубка, "Монпелье" потерпел второе поражение.

БГК имени Мешкова — Монпелье — 26:23 (13:10)

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (2), Шкуринский (2), Юринок (3), Потеко (4), Ш.Ивич (3), Баранов (1), Горак, С.Разгор (1), Обранович, Сельвесюк (1), Джукич (4), Джорджич (4), Куран, Шилович (1).

Группа "А": Вардар — 4 очка (2 игры), БГК имени Мешкова — 4 (2), Барселона — 2 (2), Виве — 2 (2), Веспрем — 2 (2), Райн Левен — 2 (2), Монпелье — 0 (2), Кристианстад — 0 (2).