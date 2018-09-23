Отступление Путина Юрий Райхель, «День»

23.09.2018, 8:30

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Кремлю фатально не везет.

То агенты наследили в Солсбери, а потом валяли дурочку перед телекамерами. Настолько сваляли, что даже пропагандист со стажем Маргарита Симоньян вынуждена была заявить, что им не поверила.

Затем предприняли отвлекающий маневр с новыми так называемыми доказательствами, что малазийский самолет сбили украинцы. Приводили ведомости, книги учета и почую документацию, но как всегда сработали не совсем чисто и в очередной раз Кремль и его военных поймали на подтасовках и примитивной лжи. Лучше бы уже молчали с малазийским самолетом и терпеливо ждали разбирательства в нидерландском суде, а потом в британском по поводу отравления Скрипалей. Так нет же. Очень хочется отбиться и перевести стрелки. На кого угодно, кто первым попадется под руку.

Все это в одном флаконе можно было наблюдать в истории со сбитым российским самолетом Ил-20. Для начала московские начальники несколько часов не могли прийти в себя и понять, что же на самом деле произошло. Когда же сквозь туман в мозгах пришло понимание, что сбили самолет свои, то срочно понадобилось решить две задачи. Одна другой тяжелее и страшнее.

Во-первых. Нужно как-то внятно объяснить главному начальнику как дошли до жизни такой российские ракетчики. Ведь никто же в трезвом уме и твердой памяти не поверит, что из комплексов С-200 стреляют совершенно беспорядочно сирийцы самостоятельно. Кто и кого вовремя не предупредил и кто из советников за своими арабскими подопечными не уследил. Вот и думали первую тяжелую думу генералы полковники несколько часов.

Во-вторых. Как же дать понять белому свету, что не виноваты ни российские советники, ни сирийские их подопечные, ни в чем. Поэтому срочно занялись поиском врагов в ближайшей округе. К докладу главному вроде бы нашли.

Как там варилась кремлевская кухня доподлинно не известно и даже совсем не интересно. Что при этом думал Путин тоже не очень по этому случаю важно.

Гораздо важнее, что в очередной раз вляпались в историю, где уже не самолет играет роль и погибшие военные, а политические круги по воде, расходящиеся до сих пор.

Опровергать очередные небылицы российских военных нет особого смысла. Сначала во врагах был французский фрегат Auvergne. Он вроде бы производил ракетные пуски и тем самым мешал бравым защитникам сирийского неба. Видимо в российском Министерстве обороны в какой-то момент началась форменная паника, так как обвинять французов было просто неуместно. К тому же в Париже вообще отрицают, что с фрегата Auvergne осуществлялись ракетные пуски 17 сентября. Посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро под впечатлением высказываний российских генералов, что написал в Twitter, что «Российская машина фейковых новостей сошла с ума от собственного вранья».

В какой-то момент опомнились и поняли, а, возможно, кто-то из соответствующего кабинета подсказал, что Францию лучше не трогать.

И тогда сыграл врожденный инстинкт. Если в кране нет воды… Виноватый имеется по определению. Тут же просто подарок судьбы. Израильские истребители F-16 обстреляли иранские объекты в провинции Латакия. Дальше начала разыгрываться буйная фантазия. Прикрылись российским самолетом, это, как нарушение конвенции. Ведь договорились, что друг друга не трогаем. И подведомственному народу все сразу понятно. Прикрылись израильтяне, вот и напортачили сирийцы. Ребят жалко, бывает.

И все вроде было хорошо, но возникла ошибка в третьем знаке. Израильтяне не согласились на роль нарушителей конвенции. Доходчиво объяснили, что летели на малой высоте, а Ил-20 гораздо выше. Как их могли перепутать известно только российским советникам и сирийцам, если они при этом вообще присутствовали.

К тому же F-16 имеет скорость в три раза большую, чем тихоход Ил-20 и на локаторе такое хорошо видно. Спрятаться четверке F-16 за полугражданский самолет просто невозможно. Физика не позволяет. И вообще к тому времени израильтяне уже выполнили задание и возвратились в свое пространство. Так что не переваливайте на здоровую голову, если своя такая больная.

В Москве же началась настоящая истерика. С военных что взять. Они спасали определенные места тела и звезды на погонах. В таких условиях и не такое придумаешь, чтобы, по крайней мере, смягчить удары после разбора полетов и кадровых выводов.

В дело вступили самые безответственные — депутаты Государственной думы и так называемые эксперты. И все в один голос с пеной у рта стали требовать, разобраться и срочно Израиль наказать по первое число.

С телеэкранов неслись требования разорвать дипломатические отношения и даже разбомбить какой-нибудь израильский аэродром. Начала подниматься антисемитская волна, что вполне в духе нынешней чекистской элиты. Как пел Владимир Высоцкий, «На их стороне хоть и нету закона, поддержка и энтузиазм миллионов».

И вдруг все обломилось. Самый главный в России приказал лично дать ход назад. Все, оказывается, из-за трагических случайностей. Каких благоразумно не уточнил, так как к таким вполне можно отнести всю сирийскую авантюру.

Причин, по которым Путин сыграл назад, несколько.

Во-первых. Начинаться с Израилем в военные игрища для Москвы сейчас просто невозможно. Российская воздушная группировка в Сирии при столкновении с ВВС ЦАХАЛ будет полностью разгромлена за короткое время. Переброска дополнительных российских самолетов потребует времени, сил и ресурсов. И нет уверенности, что это как-то поможет. Можно сильно нарваться, так как израильские пилоты хорошо подготовлены, имеют большой налет часов и опыт ведения боевых действий. Уж кто-кто, а сирийцы это хорошо знают. Испытали на собственной шкуре и не один раз.

Во-вторых. За Израилем стоят США, а снова тягаться с Вашингтоном не время и не место. Тут и до ноября можно нарваться на такие санкции, что будет совсем плохо. К тому же в Средиземном море находится американская авианосная ударная группировка. У России же там всего 26 кораблей и практически нет морской авиации. Так называемый тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» стал на практически вечный ремонт. Куда же тягаться с американцами, британцами и французами.

В-третьих. Прошедшие в России выборы стали очень неприятным сюрпризом для власти. Партия «Единая Россия» выступила неудачно. В четырех регионах придется провести второй тур губернаторских выборов, а в одном пришлось отменить победу оппозиционера. Как говорится, звоночек и очень тревожный. Втягиваться в новый военный конфликт с весьма сильными противниками Путин просто не может. Этого народ не поймет при всей любви к солнцеликому.

В-четвертых. Израиль нужен в качестве фактора, сдерживающего Иран. Потери Тегерана в Сирии Москву совершенно не печалят. Пусть израильтяне и дальше обстреливают иранские объекты. Просто нужно договориться о более тщательном разграничении и зон и заблаговременном предупреждении. Технически это вполне можно сделать.

В-пятых. Развернуть значительную группировку в Сирии Москва не может из-за проблем с логистикой. С имеющейся бы как-то справиться. И, наконец, где взять для всего этого денег. Их просто катастрофически не хватает, а в ноябре может стать совсем плохо.

То ли сам Путин до всего додумался, то ли кто-то подсказал, не имеет значения. Было решено Израиль виноватым не назначать.

Закрыть вопрос до следующего эпизода. То ли с самолетом, то ли с колонной из группы Вагнера, то ли до очередного похождения и разоблачения горе-агентов по европейским городам.

Юрий Райхель, «День»