Белорусские власти обнаружили в пенсионном фонде «дыру» в $650 миллионов 14 23.09.2018, 11:20

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Цифры были названы при подготовке проекта госбюджета.

Бюджетные расходы на поддержку реального сектора в будущем году сократятся на 10%. Особенности внесенного президенту бюджета-2019 анализирует начальник главного управления бюджетной политики Минфина Елена Печень в статье в очередном номере профильного журнала «Финансы, учет, аудит», сообщает tut.by.

Уже традиционно бюджет считают по базовому сценарию экономического развития — то есть очень скромному.

Фактическое отсутствие роста доходов в Минфине объясняют более консервативной ценой нефти и началом в России налогового маневра, снижающего объемы поступлений в бюджет экспортных пошлин.

На погашение и обслуживание госдолга в следующем году потребуется 8,7 млрд рублей, в том числе 5 млрд — на обслуживание.

Несмотря на предпринимаемые «меры» по сокращению дефицита Фонда соцзащиты, в том числе за счет повышения пенсионного возраста, законом о бюджете предусмотрена бюджетная субвенция в Фонд на уровне 1,3 млрд рублей (против планируемых 686 млн рублей в 2018 году).

Ожидается, что расходы на поддержку многодетных семей, то есть на формирование семейного капитала, выделят на 10% больше — 343 млн рублей.

Увеличится и бюджетная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, причем тоже с акцентом на многодетные семьи. Объем адресных субсидий планируется увеличить практически в два раза. Если за 8 месяцев нынешнего года на эти цели пошло 15 млн рублей, то план на 2019-й — 75 млн рублей, отмечает начальник главного управления.

Расходы республиканского бюджета-2019 запланированы на уровне 21,8 млрд рублей. Профицит бюджета составит 1,7 млрд рублей и пойдет на погашение госдолга.