Советские миллионеры: кто легально заработал огромное состояние во времена СССР 5 23.09.2018, 14:57

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Несмотря на лозунги, расслоение советского общества было всегда.

Средняя зарплата рядового советского служащего составляла 100−150 руб. Но вопреки громким лозунгам: «все равны», а в стране «равенство и братство», расслоение советского общества было всегда. Богатых людей было немало, и в первую очередь в творческой среде, пишет gs.by.

Людмила Зыкина

Зыкина была не только всеми признанной и любимой, но еще и невероятно трудоспособной. Всю жизнь она выступала с концертами, побывала на гастролях в 62 странах мира, а тираж ее пластинок составил более 6 миллионов экземпляров. Не удивительно, что знаменитая певица владела баснословным состоянием. В 2012 году коллекция ювелирных изделий, принадлежавших знаменитой певице Людмиле Зыкиной, была продана за 31 миллион рублей, но это была лишь небольшая ее часть. Ходили слухи, что некоторые украшения были подарены Зыкиной — Леонидом Брежневым, Гейдаром Алиевым и Ким Ир Сеном. По одной из оценок, стоимость коллекции равнялась на тот момент 163 миллионам рублей, однако большая часть драгоценностей куда-то исчезла. После смерти Зыкиной было возбуждено уголовное дело об исчезновении ценностей, но в 2016 году его неожиданно закрыли, а украшения так и не были найдены.

Лидия Русланова

Агафья Лейкина -деревенская девочка, ставшая в четыре года сиротой, побиралась и нищенствовала. А затем, благодаря уникальному голосу и таланту, сумела попасть без какого-либо образования в Консерваторию, покорить Москву и стать главной певицей Советского Союза. Она была самой высокооплачиваемой артисткой страны, а все деньги вкладывала в драгоценности и произведения искусства. «Свои бриллианты она прятала в лифчик и возила с собой. Как-то администратор ей говорит: «Лидия Андреевна, пора бы сейф постирать,» — рассказывала композитор Людмила Лядова в телеинтервью. О несметных богатствах Руслановой ходили легенды. В 1949 году Лидию Русланову арестовали вместе с четвертым мужем, генералом Владимиром Крюковым. Из дома были изъяты драгоценности, антикварная мебель, ковры, меха, скульптуры, более 300 пар обуви, а также четыре автомобиля. Основную часть драгоценностей Русланова прятала у домработницы, но испугавшись, что старушку будут пытать, рассказала о своем тайнике. В печке была найдена шкатулка с драгоценностями: 208 бриллиантов, сапфиры, рубины, жемчуг и золотые украшения, также было конфисковано 132 картины известных художников: Врубеля, Кустодиева, Нестерова, Репина, Поленова и др. За антисоветскую пропаганду Русланова была приговорена к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества, после чего этапирована в Озёрлаг. Освободили Лидию Русланову в августе 1953 года, после смерти Сталина. Позднее она вернулась на эстраду и до самой смерти гастролировала по городам страны.

Наталья Дурова

Наталья Дурова была продолжательницей известной цирковой династии. О ее фантастическом богатстве ходили легенды. Квартиры в Москве и Париже, мебель 19 века, старинные иконы и антикварную коллекцию бриллиантов оценивали в миллионы долларов. Самую большую ценность представляли уникальные голубые бриллианты Екатерины Великой и перстень кавалерист-девицы Надежды Дуровой. После смерти знаменитой дрессировщицы наследство Дуровой стало предметом спора наследников. В результате длительных судебных тяжб коллекция досталась внучке Дуровой, Елизавете Соловьевой.

Сергей Михалков

Удостоенный всех высших наград и званий, Сергей Михалков был официальным миллионером. Доходы литераторов в советское время складывались из потиражных выплат, а книги Михалкова издавались огромными тиражами. Михалков был сценаристом, автором идеи и главным редактором киножурнала «Фитиль». Ходила даже байка, что у Михалкова столько денег, что у него в банке «открытый» счет — то есть он может брать любые суммы без ограничений. Как-то я спросил: правда ли? Михалков сказал — чушь. Но однажды, прогуливаясь с ним по Питеру, я в шутку спросил, указывая на четырехэтажный особняк в стиле модерн: «Сергей Владимирович, а вы можете его купить?» Он глянул на здание и с характерным заиканием серьезно ответил: «П-пожалуй, могу. Но не буду!» — вспоминал известный кинорежиссер Александр Стефанович.

Юрий Антонов

Антонова называли первым легальным советским миллионером на эстраде. При среднем окладе в 120 рублей артист получал по 15000 в месяц. Но до того, как стать известным исполнителем, в 70-х годах певец женился на югославке, стал ездить на Запад и продавал иностранную аппаратуру своим коллегам в Советском Союзе. -Дело пошло настолько хорошо, что у него были буквально мешки денег, — вспоминает Юрий Николаев. — Они лежали стопками под кроватью. И Юра мне говорил: «Я не знаю, куда мне их потратить! Даже если буду каждый день пить, есть в лучших ресторанах, жить в лучших гостиницах, не истрачу столько». Анатолий Карпов Легендарный шахматист побеждал практически всех соперников, а его главными доходами были выигрыши на крупных международных турнирах. На вопрос: можно ли его назвать легальным советским миллионером, он без смущения отвечал: «Да». Анатолий Евгеньевич страстный филателист, свою коллекцию марок он начал собирать еще 60 лет назад, а самые редкие хранит в банке. Коллекцию оценивают в 13 миллионов долларов, хотя сам Карпов говорит, что сам не знает, сколько она может стоить, т.к. она никогда не выставлялась полностью, только частями.