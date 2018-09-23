БАТЭ создал видео в память об Анатолии Капском 23.09.2018, 16:58

Прощание с Анатолием Капским пройдет 24 сентября.

Клуб БАТЭ создал небольшое видео в память об Анатолии Капском. Видео размещено на официальном сайте клуба.

Видеозарисовка сопровождается подписью: «В субботу, 22 сентября, скоропостижно скончался председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский. Но память об этом человеке будет жить в оставленном им богатом наследии: в детях, внуках, в нашем любимом футбольном клубе, в добрых делах. Анатолий Анатольевич, огромное спасибо и низкий поклон Вам за все! Любим, помним, скорбим…»

Прощание с Анатолием Капским пройдет 24 сентября. Гражданская панихида состоится с 11.00 до 13.00 на «Борисов-Арене».