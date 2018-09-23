Александр Мешков: Мы должны привыкнуть к тому, что для БГК нет непобедимых команд 23.09.2018, 17:43

Александр Мешков

фото: ГК БГК имени Мешкова

Учредитель БГК поделился эмоциями после домашней лигочемпионской победы над сильнейшим клубом Европы.

Учредитель БГК имени Мешкова Александр Мешков поделился эмоциями после домашней лигочемпионской победы над сильнейшим клубом Европы "Монпелье" (26:23), передает pressball.by.

- После таких матчей вы обычно говорите об еще одном "скальпе" в коллекции БГК.

- Скажу скромнее: мы сделали еще один шаг вперед. Будем мягче. Мы уже должны привыкнуть к тому, что для нас нет непобедимых команд. Мы можем обыграть любую команду, что и доказываем на деле. Это просто очередная победа, — сказал Александр Мешков в эфире клубного канала.

Группа "А": Вардар — 4 очка (2 игры), БГК им. Мешкова — 4 (2), Барселона — 2 (2), Виве — 2 (2), Веспрем — 2 (2), Райн Левен — 2 (2), Кристианстад — 0 (2), Монпелье — 0 (2).

Ближайшие матчи. 26.09. Райн Левен — БГК им. Мешкова. 29.09. Веспрем — Вардар. Кристианстад — Барселона. 30.09. Монпелье — Виве.