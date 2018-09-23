Александр Мешков: Мы должны привыкнуть к тому, что для БГК нет непобедимых команд
- 23.09.2018, 17:43
Учредитель БГК поделился эмоциями после домашней лигочемпионской победы над сильнейшим клубом Европы.
Учредитель БГК имени Мешкова Александр Мешков поделился эмоциями после домашней лигочемпионской победы над сильнейшим клубом Европы "Монпелье" (26:23), передает pressball.by.
- После таких матчей вы обычно говорите об еще одном "скальпе" в коллекции БГК.
- Скажу скромнее: мы сделали еще один шаг вперед. Будем мягче. Мы уже должны привыкнуть к тому, что для нас нет непобедимых команд. Мы можем обыграть любую команду, что и доказываем на деле. Это просто очередная победа, — сказал Александр Мешков в эфире клубного канала.
Группа "А": Вардар — 4 очка (2 игры), БГК им. Мешкова — 4 (2), Барселона — 2 (2), Виве — 2 (2), Веспрем — 2 (2), Райн Левен — 2 (2), Кристианстад — 0 (2), Монпелье — 0 (2).
Ближайшие матчи. 26.09. Райн Левен — БГК им. Мешкова. 29.09. Веспрем — Вардар. Кристианстад — Барселона. 30.09. Монпелье — Виве.