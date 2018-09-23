Перец чили признали едой долгожителей 4 23.09.2018, 18:18

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Веский повод добавить чили в рацион.

Научный журнал PloS ONE пустыми словами не разбрасывается, потому исследование о пользе красного перца чили на его страницах выглядит особенно убедительно. Ученые США обнаружили, что его регулярное употребление снижает риск смерти от всех болезней, передает likar.info.

Специи все еще остаются слабоизученным компонентом пищи, хотя в сети регулярно мелькают новости о том, что они улучшают метаболизм, устраняют окислительное действие свободных радикалов, борются с микробами, воспалением и даже раковыми клетками. Кажется, в этих громких заявлениях есть доля правды.

Ученые из Вермонтского университета проанализировали данные крупного исследования National Health and Nutritional Examination Survey. 16 тысяч человек ответили на вопросы о частоте употребления различных продуктов питания. Чтобы узнать о влиянии острого перца чили на здоровье и продолжительность жизни, участников разделили на 2 группы: те, кто добавлял перец чили в пищу хотя бы раз в месяц, и те, кто не употреблял его вовсе.

За 6 лет наблюдения (с 1988 по 1994 год) умерло 5000 человек: 33,6% среди тех, кто не употреблял перец чили, и 21,6% среди его поклонников. Ученые установили, что пристрастие к этому продукту связано со снижением риска смерти от всех причин на 36% (с поправкой на образ жизни и общее состояние здоровья - 13%, что тоже неплохо).

Причинно-следственную связь между употреблением перца чили и снижением смертности исследование не показывает, но такая статистическая зависимость внушает оптимизм. Напомним, что в медицине острый перец применяют в качестве местного раздражающего средства для облегчения симптомов радикулита, невралгии, подагры и люмбаго, а настойка из его плодов улучшает аппетит и пищеварение.