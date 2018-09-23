WSJ: Китай отменил торговые переговоры с США 23.09.2018, 20:33

Причиной отмены Китаем торговых переговоров с США стал новый пакет пошлин на китайские товары.

Китай отказался от нового раунда торговых переговоров с США. Об этом 22 сентября сообщило издание The Wall Street Journal, передает gordonua.com.

Причиной отмены стал новый пакет пошлин на китайские товары, который США ввели 18 сентября.

Отмечается, что визит в Вашингтон вице-премьера Китая Лю Хэ, который должен был состояться на предстоящей неделе, отменен. Источники в Белом доме сообщили изданию, что новая дата переговоров пока не согласована, но США надеются найти путь урегулирования торгового конфликта с Китаем.

15 июня президент США Дональд Трамп объявил о введении для Китая таможенного сбора в размере 25% на товары стоимостью $50 млрд. 6 июля новые пошлины вступили в силу. Китай установил ответные тарифы на ввоз американских товаров объемом $50 млрд.

23 августа вступили в действие новые 25-процентные тарифы на импорт американских товаров в Китай и китайских – в США. Они затронули продукцию на $16 млрд.

18 сентября Трамп объявил о ввозных пошлинах на китайские товары на сумму $200 млрд. Они вступят в силу 24 сентября. До конца года ставка пошлин будет составлять 10%, а с 1 января 2019 года – 25%. Трамп добавил, что если Пекин примет ответные меры, Вашингтон дополнительно введет пошлины на товары стоимостью $267 млрд.

В проекте решения о введении пошлин, которое было опубликовано 10 июля, отмечалось, что они затронут около 6 тыс. наименований товаров. Среди них морепродукты, фрукты, овощи, зерно, табак, охранные сигнализации и автомобильные запчасти.