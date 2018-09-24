Борьба продолжается: противники аккумуляторного завода вышли на площадь в Бресте 24.09.2018, 8:57

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Фото: Людмила СЕЛЕХ

Люди оказались смелее, чем думала власть.

В воскресенье 23 сентября в Бресте на площади Ленина вновь собрались противники строительства под Брестом аккумуляторного завода. В этот раз покормить голубей и тем самым выразить молчаливый протест против завода вышли около 80 человек, сообщает «Брестская газета».

Как рассказал правозащитник Роман Кисляк, накануне некоторые активисты получили сообщения о том, что во время этой встречи на площади будут провокации, в связи с чем возможны аресты участников. По его мнению, такие вбросы сделаны для того, чтобы запугать противников завода и задушить протест общественности.

Между тем в этот раз обошлось без провокаций. Собравшиеся на площади покормили голубей и пообщались между собой. За происходящим наблюдали сотрудники правоохранительных органов.

Одной из тем, которую в этот раз обсуждали активисты, стала пресс-конференция директора Полесского аграрно-экологического института Николая Михальчука и озвученные им результаты проб почвы на содержание свинца в Зеленом Бору и рядом с предприятием «Белинвестторг-Сплав» в Белоозерске. По словам ученого, содержание свинца не превышает фоновых значений. Активисты утверждают, что это не так.

«В ближайшее время мы проведем пресс-конференцию, на которой озвучим правдивую информацию по реальному положению загрязнению свинцом в Зеленом Бору и в районе завода «Белинвестторг-Сплав». Это данные из официального источника – Национальной системы мониторинга окружающей среды. Пробы отбирались вскоре после нашего первого отбора, который показал превышение. Эти данные полностью совпадают с результатами московской лаборатории и опровергают информацию, озвученную Николаем Михальчуком на пресс-конференции», – сообщил «БГ» активист Дмитрий Бекалюк.

На официальном сайте Национальной системы мониторинга окружающей среды в разделе «Бюллетени» размещена информация о фактах превышения нормативов качества по результатам отбора проб земель (включая почвы) предприятиями за январь-июль 2018 года. Так, согласно ей, анализ проб, взятых 23 апреля 2018 года у ООО «Белинвестторг-Сплав», выявил содержание свинца 706 и 312 мг/кг. Это в 17,65 и 7,8 раз соответственно выше предельно допустимой концентрации.

Что касается результатов анализов проб почвы, которые отбирались в августе, активисты до сих пор не имеют оригиналов их результатов из московской лаборатории. Зато накануне Дмитрий Бекалюк получил результаты анализа проб почвы, который делала брянская лаборатория. По его словам, все 20 проб, отобранных в разных местах, показали содержание свинца в количестве 7,01 мг/кг при погрешности 2,1 мг/кг.

«На наш взгляд, это говорит о том, что кто-то очень попросил сотрудников этой лаборатории и они сами для себя оставили форточку для того, чтобы потом можно было красиво выйти из ситуации», – сказал Бекалюк.

Как ранее сообщалось, с начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против строительства рядом с областным центром аккумуляторного завода «АйПауэр». Самые активные противники завода вошли в инициативную группу, которая заявляет о многочисленных нарушениях на различных этапах реализации проекта по строительству этого завода. Менее чем за два месяца было собрано почти 38 тысяч подписей жителей Бреста и района.

Начиная с марта противники завода каждое воскресенье кормят голубей на площади Ленина в Бресте, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода.