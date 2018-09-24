И чего они его боятся? 2 Николай Травкин

24.09.2018, 12:48

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Николай Травкин

Кстати, итоги вторых туров губернских выборов опасения Кремля подтверждают.

Навального снова «взяли»... Вот, какие то они там в Кремле непоследовательные. Твердят постоянно, что за серьёзного противника его не считают. Популист он, говорят, а не политик. Вопрос о Навальном если где и зададут, то отвечают через губу и даже фамилию вслух не произносят. На митинги к Навальному, мол, никто не ходит. Прилетает он в город-миллионник и всего сотня другая человек (по докладам губернаторов) к нему приходит. Да и то школьники преимущественно. Да и школьники то какие, двоечники-троечники одни…

В общем диспозиция, казалось бы, — мечта Кремля!

Запускай Навального на выборы, клади прилюдно в прямом эфире ТВ на обе лопатки эффектным приёмом опытного дзюдоиста-политика и легитимность ого -го какая в кармане!

Ну, чего такого он там успеет за 10 минут по телевизору рассказать?

Не пускают! Значит положение такое, что даже и 10 минут прямого эфира могут оказаться критичными для власти.

Кстати, итоги вторых туров губернских выборов опасения Кремля подтверждают.

Николай Травкин, «Эхо Москвы»