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Эрдоган: Турция не даст уничтожить сирийскую умеренную оппозицию

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  • 24.09.2018, 13:55
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Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: REUTERS/Umit Bektas

Позиции Турции и России по Сирии очень сильно расходятся.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявляет, что Турция против любых попыток объявить сирийскую умеренную оппозицию "террористами" и уничтожить ее, а также против ее отстранения от процесса политического урегулирования в Сирии, сообщает "Радио Свобода".

Об этом Эрдоган написал в статье, опубликованной в понедельник в российской газете "Коммерсантъ". В ней он рассказал о подходе Турции к разрешению кризиса в сирийской провинции Идлиб.

Как пишет президент Турции, у его страны с Россией "есть различия во мнениях и подходе" к событиям в Сирии, однако стремление к сотрудничеству важнее. Эрдоган считает достигнутое лидерами Турции и России соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе между территориями, контролируемыми правительственными сирийскими войсками и вооруженной оппозицией, важным соглашением о предотвращении гуманитарного кризиса.

Как отмечает Эрдоган, по этому соглашению "оппозиция будет продолжать оставаться на занимаемых территориях", а "радикальные группы" должны будут покинуть регион.

Представители сирийской умеренной оппозиции ранее заявили, что признают соглашение и будут сотрудничать с Турцией, опасаясь срыва договоренностей со стороны России. Глава МИД России Сергей Лавров называл соглашение с Турцией об Идлибе "временным", а власти в Дамаске утверждают, что рано или поздно должны взять под свой контроль всю территорию страны.


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