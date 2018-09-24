День единства балтов традиционно отметили и в Беларуси
- 24.09.2018, 14:09
22 сентября отмечается на государственном уровне в Литве и Латвии.
Празднования прошли под Минском, а также в Лепеле, Жабинке, Гомеле, Вилейке, сообщает Telegram-канал «Баста».
День единства балтов отмечается в честь победы объединенного войска балтских народов в битве под Сауле в 1236 году.
Сражение остановило наступление крестоносцев на территории современных Литвы, Латвии и Беларуси, что, в свою очередь, позволило нашим предкам создать свое государство - Великое княжество Литовское.
Праздник отмечается в день осеннего равноденствия. В народной традиции это время подведения итогов и подсчета того, что сделано за активный летний период. С этим связана и традиция зажигания костра.