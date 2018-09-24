День единства балтов традиционно отметили и в Беларуси 24.09.2018, 14:09

22 сентября отмечается на государственном уровне в Литве и Латвии.

Празднования прошли под Минском, а также в Лепеле, Жабинке, Гомеле, Вилейке, сообщает Telegram-канал «Баста».

День единства балтов отмечается в честь победы объединенного войска балтских народов в битве под Сауле в 1236 году.

Сражение остановило наступление крестоносцев на территории современных Литвы, Латвии и Беларуси, что, в свою очередь, позволило нашим предкам создать свое государство - Великое княжество Литовское.

Праздник отмечается в день осеннего равноденствия. В народной традиции это время подведения итогов и подсчета того, что сделано за активный летний период. С этим связана и традиция зажигания костра.