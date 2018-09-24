Последствия сильного ветра на Брестчине: падают деревья, отключается электричество 1 24.09.2018, 17:20

1,959

Фото: МЧС

В области продолжают устранять «следы» природной стихии.

По состоянию на 13.00 понедельника 24 сентября сотрудники МЧС и других организаций 17 раз выезжали на ликвидацию последствий от падения деревьев. Повреждены два автомобиля и одно хозяйственное строение. Пострадавших нет, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в разных регионах области в результате сильного ветра (до 20 м/с) наблюдаются краткосрочные отключения электроснабжения. Из-за ночного разгула стихии без света остались 25 населенных пунктов, в основном это Березовский, Кобринский и Пинский районы. Энергетики стараются оперативно устранять неполадки. По информации на 10.50, не восстановили подачу электричества в 12 деревнях Пинского района.

Напомним, сильный ветер и дожди прогнозируют и на вторник 25 сентября. МЧС призывает всех быть внимательными и осторожными, не парковать автомобили под деревьями.

В случае обнаружения нештатной ситуации незамедлительно звоните на линию 101 или 112.