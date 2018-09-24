Трамп: Второй саммит с Ким Чен Ыном состоится очень скоро 24.09.2018, 18:03

Фото: utro.ru

Президент США упомянул о «превосходном письме», направленном ему диктатором Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень скоро» проведет второй саммит с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, передает «Голос Америки».

Трамп, сделавший это заявление в понедельник в ООН, подчеркнул «огромный прогресс», достигнутый его администрацией в северокорейском вопросе.

«Отношения с Северной Кореей – очень хорошие. У нас многое подготовлено. Похоже, что очень скоро мы проведем второй саммит»», – сказал Трамп.

Президент США упомянул о «превосходном письме», направленном ему Ким Чен Ыном, в котором диктатор Северной Кореи попросил о проведении второго саммита.

«И мы это сделаем, – сказал Трамп. – Госсекретарь Помпео займется этим в ближайшем будущем. Похоже, что дела идут очень-очень хорошо».

Это заявление было сделано через год после того, как Трамп, выступая в ООН, угрожал разрушить Северную Корею и называл Ким Чен Ына «ракетчиком».

С тех пор тон президента Трампа претерпел изменения. После встречи с Ким Чен Ыном в июне Трамп настаивал на том, что достигнутое соглашение, в соответствии с которым Северная Корея откажется от ядерного оружия.

Однако несмотря на улучшение американо-северокорейских отношений, Северная Корея, как предполагается, не сделала никаких реальных шагов, свидетельствовавших бы о ее отказе от своего ядерного потенциала.