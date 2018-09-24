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Путин - Нетаньяху: Действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии Ил-20

  • 24.09.2018, 19:09
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Премьер-министр Израиля и президент РФ провели телефонный разговор.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Израильский премьер еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных, находившихся на борту самолета, говорится в сообщении.

Стороны обсудили обстоятельства инцидента с учетом того, что передана израильскими военными информация об операциях их авиации над Сирией расходится с выводами Минобороны России.

"Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии", - подчеркивают в Кремле.

Путин в ходе разговора отметил, что принятые Москвой решения по укреплению сирийской ПВО - адекватны ситуации и направлены на предотвращение подобных угроз.

Как заявил в понедельник заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 в течение двух недель в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20.

Российский Ил-20 с 15 военными на борту сбили над Средиземным морем зенитным ракетным комплексом С-200, принадлежащий сирийской системе ПВО.

В Москве утверждают, что российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля, которые наносили авиаударов по целям в провинции Латакия.

Израиль возложил полную ответственность за сбивание российского самолета Ил-20 в провинции Латакия на правительство Башара Асада.


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