закрыть
25 сентября 2018, вторник, 8:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Впервые с 2007-го лучшим футболистом года стал не Месси или Роналду

  • 25.09.2018, 7:46

В Лондоне прошла церемония определения лауреатов 2018 года по версии ФИФА.

Лучшим футболистом признан набравший наибольшее число голосов полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, сообщает pressball.by.

Летом ведомая Модричем национальная команда сенсационно стала вице-чемпионом мира. В финале российского мундиаля балканцы уступили французам — 2:4. Ранее "Реал" с Модричем в составе третий раз кряду выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Помимо хорвата, на престижную награду претендовали также египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и португальский форвард "Ювентуса", экс-одноклубник Модрича Криштиану Роналду.


популярное за неделю

Мнение

Лед тронулся
Лед тронулся Борис Вишневский
Бесконечный карнавал дури
Бесконечный карнавал дури Виталий Портников
Все в столовку!
Все в столовку! Андрей Курейчик
Защитим свою страну от предательства
Защитим свою страну от предательства Николай Статкевич