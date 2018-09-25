Впервые с 2007-го лучшим футболистом года стал не Месси или Роналду 25.09.2018, 7:46

В Лондоне прошла церемония определения лауреатов 2018 года по версии ФИФА.

Лучшим футболистом признан набравший наибольшее число голосов полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, сообщает pressball.by.

Летом ведомая Модричем национальная команда сенсационно стала вице-чемпионом мира. В финале российского мундиаля балканцы уступили французам — 2:4. Ранее "Реал" с Модричем в составе третий раз кряду выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Помимо хорвата, на престижную награду претендовали также египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и португальский форвард "Ювентуса", экс-одноклубник Модрича Криштиану Роналду.