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США и Южная Корея подписали соглашение о свободной торговле

  • 25.09.2018, 7:59

Южная Корея вдвое увеличит количество автомобилей американского производства.

Президент США Дональд Трамп и его коллега из Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали обновленный двухсторонний договор о свободной торговле.

В частности, Южная Корея вдвое увеличит количество автомобилей американского производства и признает стандарты экологической безопасности США, передает CNBC.

Также Южная Корея поменяет позицию в поддержке внутренних производителей фармакологии и обеспечит "справедливое отношение" к товарам из США.


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