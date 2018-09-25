Как выглядит особняк под Минском, который продают за 250 биткоинов 2 25.09.2018, 15:14

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На рынке элитной недвижимости особняк в Тарасово продается уже года два.

Оцененный почти в два миллиона долларов, дом был в топах самого дорогого жилья в столице и ее пригороде. Особняк был в топе и среди предложений аренды, когда месяц проживания в нем стоил 15 тысяч долларов в эквиваленте. И вот новый поворот: цена за объект выставлена в криптовалюте и это, заверил владелец особняка, не рекламный ход, сообщает tut.by.

Поскольку особняк продается давно, владелец сделал в нем реконструкцию и цену выставил уже в криптовалюте, оценив объект в 250 биткоинов.

— В реальном секторе денег сегодня не так много, а легальных — еще меньше. Цифровая экономика дает новые возможности как для покупателей, так и продавцов. Совершенно спокойно иду на эту сделку, потому что сам связан с цифровой экономикой и владею криптовалютой, — рассказал владелец особняка Алексей и добавил, что к объявлению есть интерес и вопросы по большей части касаются юридического оформления такой сделки. — Юридическая сторона неоднозначная, но есть определенная база, с которой можно работать. К такой сделке обязательно нужно привлекать юристов. Бизнес, с которым я связан, обслуживается юридическими компаниями высокого уровня, им и будет поручено заниматься этим вопросом. Сам я являюсь резидентом Парка высоких технологий.

Особняк, который продают за криптовалюту, находится в Тарасово. Кроме основного дома, на участке в 25 соток расположены гостевой дом и дом для охраны.

Площадь жилого дома — почти 600 квадратных метров. В нем три спальни, детская, библиотека, кабинет, кухня со столовой, бильярдная, каминная, четыре санузла.

Также есть двухуровневый зимний сад, постирочная, гараж на два автомобиля с ямой, сухой отапливаемый и холодильный склад.

На участке — двухуровневый пруд и водопад с авторской бронзовой скульптурой.

Продается комплекс за 250 биткоинов. Есть и эквивалент в долларах — 1,75 миллиона.

По данным сервиса CoinMarketCap, на 11.35 25 сентября, курс биткоина составляет 6 415,81 долларов.

К слову, дом в Тарасово не единственный объект в Беларуси, который хотели продать за биткоины. В конце ноября 2017 года в Минске за 30 биткоинов предлагали сталинку на Киселева. Тогда курс этой криптовалюты был 8710 долларов. Уже в конце 2017 года курс биткоина преодолел максимальную в истории отметку в 20 тысяч долларов, однако в январе 2018 года он опустился ниже 7 тысяч долларов.