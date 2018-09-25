закрыть
25 сентября 2018, вторник, 22:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Нам нужна ваша помощь
Рубрики

Минстройархитектуры хочет сократить площадь квартир в новостройках на 15%

2
  • 25.09.2018, 21:32

В ведомстве считают, что тогда на рынке будет больше дешевого жилья.

На совещании в Совмине глава Минстройархитектуры Дмитрий Микуленок представил проект развития белорусской строительной отрасли на ближайшие семь лет, сообщает БелТА.

Одно из решений, которое ведомство включает в свой проект, – оптимизация планировки квартир. Площадь одна-, двух и трехкомнатных квартир в новостройках предложено уменьшить минимум на 10–15%.

– Это позволит максимально оптимизировать стоимость самой квартиры, – пояснил Микуленок.

– Главные цели развития стройотрасли в Беларуси – ориентированность на массовых потребителей. Однозначно будем воевать за рынок индивидуального строительства. Сейчас там работают в основной массе частные предприниматели, но есть намерение отвоевать эту нишу рынка жилья, – подытожил Дмитрий Микуленок.


популярное за неделю

Мнение

Лед тронулся
Лед тронулся Борис Вишневский
Бесконечный карнавал дури
Бесконечный карнавал дури Виталий Портников
Все в столовку!
Все в столовку! Андрей Курейчик
Защитим свою страну от предательства
Защитим свою страну от предательства Николай Статкевич