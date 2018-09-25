Минстройархитектуры хочет сократить площадь квартир в новостройках на 15% 2 25.09.2018, 21:32

В ведомстве считают, что тогда на рынке будет больше дешевого жилья.

На совещании в Совмине глава Минстройархитектуры Дмитрий Микуленок представил проект развития белорусской строительной отрасли на ближайшие семь лет, сообщает БелТА.

Одно из решений, которое ведомство включает в свой проект, – оптимизация планировки квартир. Площадь одна-, двух и трехкомнатных квартир в новостройках предложено уменьшить минимум на 10–15%.

– Это позволит максимально оптимизировать стоимость самой квартиры, – пояснил Микуленок.

– Главные цели развития стройотрасли в Беларуси – ориентированность на массовых потребителей. Однозначно будем воевать за рынок индивидуального строительства. Сейчас там работают в основной массе частные предприниматели, но есть намерение отвоевать эту нишу рынка жилья, – подытожил Дмитрий Микуленок.