«Результаты диктатуры белорусы видят в своих кошельках» 25 26.09.2018, 7:55

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К чему привел страну Лукашенко?

Конституция в Беларуси одна. Но смотреть на нее можно по-разному. Так, еще недавно активисты нашли в действиях Лукашенко сразу три нарушения главного закона страны, а уже сегодня «парламент» сообщил, что все было по закону, пишет журналист «Белсата» Степан Светлов. Что в нашей стране выше – указ правителя, главный закон или… телефонное право?

«Осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси просто нереально», – говорил недавно Лукашенко.

Однако удается. Так, сразу три нарушения Конституции усмотрела в действиях главы страны Белорусская социал-демократическая партия. Во-первых, главный закон страны дает правителю право назначать премьера только с согласия «палаты представителей» (ст. 84 п. 6). Во-вторых, «палата представителей» должна сначала дать на это согласие (ст. 97 п. 4). Причем подумать «депутатам» дают до двух недель (ст. 106).

Должность «президента» в Беларуси приобрела функции фактически монарха по итогам «референдума» 1996-го, который инициировал сам Лукашенко. Новая Конституция гарантировала ему неограниченную власть. Результаты тех изменений мы видим сегодня и на улицах, и в кошельках.