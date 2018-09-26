«Магия утра»: Как начинать день, чтобы быть счастливее 3 Наталья Фанок, ZIK

26.09.2018, 8:59

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Советы из американского бестселлера.

Книгу посоветовала сестра и сразу сбросила электронный вариант. Но я долго держала ее «в ящике». Возможно потому, что и так люблю летние утра и счастлива в них. А, может, из-за того, что немного критична и не очень верила, что «эта книжина» способна перевернуть мой мир.

А зря. Потому Хэл Элрод своим бестселлером «Магия утра» таки сумел повлиять на мое мировоззрение. И я с радостью поделюсь своими рефлексиями с вами.

В книге автор доказывает, как первый час после сна влияет на наше настроение, продуктивность, здоровье и успех. Безразлично, «сова» вы или «жаворонок», не имеет значения, в котором часу обычно просыпаетесь, важно проснуться быстрее, чтобы побыть наедине с собой, следовательно, сделать свое утро чудесным, а жизнь прекрасной.

Первое, что нужно для замечательного утра, правильно настроить себя с вечера. По словам автора, последняя мысль, с которой засыпаем, становится первой мыслью, с которой просыпаемся. Будильник надо ставить подальше от кровати. Чтобы не было соблазна поваляться и нажать кнопку повтора сигнала. Вообще, уверяет писатель, такие откладывания своего просыпания говорят о том, что мы сопротивляемся новому дню и своей жизни. А начиная день с сопротивления, притягиваем к себе отрицательную энергию. Меня это насторожило. Вас нет?

Дальше чистим зубы (мне еще кажется обязательным умыть лицо), выпиваем стакан воды и одеваем спортивную одежду. До сих пор вроде бы ничего сложного. Правда же? Этими действиями, говорит автор, мы пробуждаем наш организм.

А тогда располагаемся удобнее, желательно не в спальне, и погружаемся в тишину. В период тишины писатель советует практиковать такие действия: медитация, молитва, размышление, глубокое дыхание и выражение благодарности. В любой последовательности, адаптируя под себя. Кроме того, в это время мы провозглашаем аффирмации, визуализируем, читаем несколько страниц по саморазвитию, ведем дневник и занимаемся спортом. На все про все у нас час. Можно и увеличивать. Для очень занятых или ленивых – бонус – втиснуть метод «прекрасное утро» в шесть минут.

Этот чудодейственный метод, уверяет автор, поскольку наш организм просыпается, включается в работу и заряжается энергией на весь день. В книге приведены отзывы людей, практикующих «чудесное утро», которые делятся, насколько это изменило их жизнь. И это вдохновляет.

Хэл Элрод – американский коуч и бизнесмен, автор книг по саморазвитию. В 20 лет попал в автомобильную аварию, в результате которой повредил мозг, сломал 11 костей и впал в кому. Врачи не давали надежды на то, что он когда-нибудь будет ходить. Однако Хэл сумел даже пробежать ультрамарафон. Сейчас Хэл Элрод успешен в карьере, ездит с выступлениями по миру и записывает музыку в стиле хип-хоп.

Книга, которая меняет не только мировоззрение, но и стиль жизни, – сказано в аннотации. В прошлом году издательство «Наш формат» порадовало и украинским экземпляром. Я читала «с компьютера» на русском. Караюсь, но не каюсь.

Изменить свою жизнь – легко, уверяет автор. А начать нужно с первого часа после сна. Я осознаю, что большинству из нас ближе будет досмотреть утренние сны или же понежиться лишнюю минутку в кроватке – встретить утро в абсолютном покое, чтобы с головой погрузиться в активный день. Однако к прочтению книгу рекомендую. Она точно на вас повлияет, а, возможно, еще и дополнит или разнообразит утренние ритуалы. Проверено на себе. И да, вряд ли удастся ввести такую практику в повседневной жизни. Но как это приятно, когда утром выпадает случай почитать несколько страниц любимой книги, сделать разминку или прогуляться, в конце концов неспешно выпить кофе, подумать, помечтать, насладиться этим моментом и поблагодарить за все, что есть в нашей жизни. Пусть ваши утра будут замечательными, дни наполненными, а жизнь прекрасной.

Наталья Фанок, ZIK