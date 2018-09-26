Запасы валюты в российских банках упали до исторического минимума 1 26.09.2018, 9:25

2,381

«Валютная подушка» РФ сжалась до критической отметки.

Дефицит валюты в российской банковской системе продолжает обостряться на фоне оттока капитала и вывода средств как корпорациями, так и населением, пишет finanz.ru.

К сентябрю запасы свободной валюты у российских банков упали до исторического минимума. Объем краткосрочных высоколиквидных валютных активов, которые использованы для покрытия обязательств перед клиентами, сжались до 85 млрд долларов, подсчитали аналитики ITI Capital.

Речь идет о наличной валюте, либо активах, которые могут быть быстро конвертированы в наличные средства при необходимости.

Это 14 млрд долларов кассовой наличности, 16,3 млрд долларов в виде средств на зарубежных корсчетах, 10 млрд долларов, привлеченных в виде краткосрочных кредитов за рубежом, и еще 45 млрд долларов в еврооблигациях с короткой дюрацией и сроком обращение до 12 месяцев.

С апреля "валютная подушка" банковской системы сжалась на 10 млрд долларов, а оставшиеся средства едва покрывают все вклады населения (87 млрд долларов).

Сами вклады, тем временем, стремительно утекают: с апреля физлица забрали со счетов 5 млрд долларов. Еще 13 млрд долларов вывели юридические лица.

Главной "жертвой" валютного бегства стал Сбербанк, потерявший 3,5 млрд долларов. Из них 2,3 млрд пришлось вернуть корпорациям, а остаток забрало население.

"Отток мог быть связан с опасениями, что американские власти введут для российских госбанков ограничения на операции в долларах США", - говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Валюту выводят нерезиденты, бегущие с рынка российского госдолга: за апрель-август они продали облигаций федерального займа на 6 млрд долларов, а в сентябре - еще на 1 млрд, оценивает Луцко.

Еще 27 млрд долларов утекло на погашение внешнего долга. Наконец, в начале сентября 7,4 млрд евро вывел из России банк ВТБ: деньги ушли в виде кредита катарскому фонду QIA на покупку госпакета "Роснефти", от которого отказался китайский инвестор в лице конгломерата CEFC. "Это означает еще больший дефицит валюты до конца сентября", - предупреждает Луцко.

Объем доступных банкам средств "позволяет покрыть обязательства перед физлицами в валюте на 97%, если не будет паники и клиенты не будут массово выводить валюту из банковской системы", добавляет он: в этом случае придется подключиться Центробанку, вспомнив рецепты кризисного 2014 года.

Тогда ЦБ проводил операции валютного репо, кредитуя банки долларами из своих резервов. На пике объем операций достиг 33 млрд долларов.

ЦБ также активно предоставлял банкам валютную ликвидность в рамках операций валютного свопа. Лимит таких операций был довольно высоким - до 10 млрд долларов. Кроме того, для участников рынка впервые были проведены валютные аукционы Минфина, лимит по которым на тот момент составлял до 3 млрд долларов.

"Сейчас объем валютных средств на клиентских счетах во всех сегментах сократился до четырехлетнего минимума. Это означает, что значительная часть средств уже выведена", - говорит Луцко: в базовом сценарии санкций - без запрета на долларовые операции для госбанков - дефицит валюты пойдет на спад к концу года.