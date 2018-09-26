«Насколько власть боится протеста, она уже показала в 2017 году» 1 26.09.2018, 10:27

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В Бресте появились граффити против аккумуляторного завода.

Брестские активисты нарисовали граффити, отражающее отношение жителей города к строительству аккумуляторного завода. Власти преследуют всех несогласных и продолжают строительство вредного проекта, пишет revbel.org.

Активисты сообщили, что «терпение народа не вечно, и власть, разговаривающая с народом только языком дубинки и штрафов, сама способствует протестным настроениям и будущей радикализации протеста. А насколько этого протеста боится власть, она уже показала в 2017 году».