Госдума РФ вновь поддержала закон о повышении пенсионного возраста

Госдума РФ вновь поддержала закон о повышении пенсионного возраста3
- 26.09.2018, 10:51
У здания Госдумы проходят протесты.
Депутаты Госдумы в среду одобрили во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. При этом они приняли внесенную президентом Владимиром Путиным поправку, согласно которой для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, а не 63, как предлагалось изначально, сообщает "Радио Свобода".
У здания Госдумы с утра собрались протестующие, среди которых которых - лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и активисты этого движения. На состоявшейся в минувшую субботу акции протеста Удальцов заявлял, что продолжит протесты против пенсионной реформы.