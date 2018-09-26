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Госдума РФ вновь поддержала закон о повышении пенсионного возраста

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  • 26.09.2018, 10:51

У здания Госдумы проходят протесты.

Депутаты Госдумы в среду одобрили во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. При этом они приняли внесенную президентом Владимиром Путиным поправку, согласно которой для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, а не 63, как предлагалось изначально, сообщает "Радио Свобода".

У здания Госдумы с утра собрались протестующие, среди которых которых - лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов и активисты этого движения. На состоявшейся в минувшую субботу акции протеста Удальцов заявлял, что продолжит протесты против пенсионной реформы.


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