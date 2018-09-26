После революции 2 Александр Мысленков, kasparov.ru

26.09.2018, 18:33

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Александр Мысленков

Будущее за теми, кто думает и самостоятельно выбирает, что читать, смотреть, кого слушать, и кому верить.

Мир изменился. Окончательно, хотя, возможно, и не необратимо. Я имею в виду наш мир, человеческий. Революция уже произошла. Самая главная революция - революция в общении людей, информации и коммуникации.

Раньше одной из главных задач людей, и их общения, была передача информации. Распространение знаний. Информация была эксклюзивной, ее передавали те, кто ей обладал: мудрецы, философы, ученые, учителя и преподаватели. Кто жаждал знаний, должен был их искать, идти учиться, доставать книги. И поэтому очень важной была роль носителей информации, людей, или книг. Любознательному был необходим доступ к источникам информации. А государства, власти, старались контролировать этот доступ. В царской России в 19 веке сжигали книги по приговору цензуры. Да вообще сама цензура была инструментом контроля и влияния.

Но теперь этого больше нет. Теперь вся информация есть в интернете. Ну, почти вся. Пусть не вся, но большая ее часть, достаточная для функционирования общества.

Поэтому потеряли свой смысл традиционные формы обучения, образования, и частично общения. Устарели. Сообщать информацию бессмысленно - ее каждый может найти самостоятельно.

Запрещать информацию еще более бессмысленно - она всё равно есть в интернете, и никуда не денется, а любые блокировки можно обойти при желании.

В результате фокус в общении перенесен с информации на эмоции. Теперь смысл человеческой коммуникации в передаче чувств. А также мнений, взглядов, и позиций.

В сообщениях, любых, ценной стала не информация, которую легко отыскать и самому, а позиция сообщающего, его мнение, его личный взгляд и выбор. То есть, не сами факты, а их набор, состав. Выбор.

Такова реальность современности, нашей эпохи.

В итоге обнажилась пропасть между двумя типами людей. Как провал на дне высохшего озера.

Одни - мыслящие, самостоятельные, независимые, ищут информацию сами. Это их я имел в виду во всем предыдущем тексте. Это для них важны эмоции авторов и говорящих, позиции, взгляды, мнения.

Да, они тоже потребители информации. Все мы, люди, ее потребители. Но эти потребители, думающие - активные, делающие свой выбор. Это молодые, прежде всего. Они способны проверить информацию, сравнить ее из разных источников, и сделать свои выводы. Поколение интернета, свободы.

Есть и другие - не мыслящие, не самостоятельные, зависимые, ведомые. Архаичные. Они по-прежнему верят и доверяют источникам информации. Телевидению, в частности.

Таких много среди взрослых и старых, пожилых, поживших, и привыкших не искать информацию, а получать, не находить, а брать то, что дают.

Именно на таких опирается власть, и государство. Но это архаично, и ретроградно. Опора на прошлое, на ушедшую эпоху, никак не поможет. Наоборот, погубит, рано или поздно.

Не делающие свой выбор пассивные потребители информации, телезрители, поддерживающие власть, потребляющие только тот информационный продукт, который им выдают, не могут в ответ дать достаточно для развития. Они могут только поддерживать, и то пассивно, одобрять. Но такая опора ненадежна.

Так что будущее - за молодыми, и вообще теми, кто думает, самостоятельно, выбирает, что читать и смотреть, кого слушать, и кому верить. Именно они делают историю.

И рано или поздно они ее сделают!

Александр Мысленков, kasparov.ru