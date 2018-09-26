«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид» 26.09.2018, 19:28

1,063

Фото: shutterstock

Российский Центробанк усомнился в инвестплатформе, «зачатки» которой есть и в Беларуси.

Центробанк Российской Федерации направил в Генпрокуратуру и МВД информацию о деятельности группы компаний «Кэшбери», увидев в ней признаки финансовой пирамиды, пишет onliner.by.

«Кэшбери» позиционирует себя как кредитная и инвестиционная платформа, предлагая инвесторам доходность до 550% годовых. Группа компаний привлекает деньги в рублях и криптовалюте, но при этом, по данным Центробанка, не ведет реальной экономической деятельности.

По информации регулятора, «Кэшбери» удалось вовлечь в свою деятельность несколько десятков тысяч человек. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот „проект“, чтобы уменьшить их возможный ущерб», — цитирует слова директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха издание «Медуза».

За полтора года существования «Кэшбери» успел отметиться и на просторах нашей родины — в одной из соцсетей есть немногочиcленная «профильная» группа. Потенциальных инвесторов завлекают удивительными возможностями: «Если у вас мало свободного времени — просто откройте депозит и получайте каждый день начисления! Если у вас активная позиция и есть свободное время — делитесь информацией о компании и получайте шикарные вознаграждения в дополнение к пассивным начислениям! Если вы желаете развиваться — посещайте бизнес-форумы компании! „Кэшбери“ — это очень сильная инвестиционная компания, которая точно приведет вас к достижению цели! Присоединяйтесь к сильной, успешной компании!»

Недавно боссы компании проводили акцию: «Трём новым инвесторам, сделавшим вклад по тарифу "Премьер"! пойдёт бонусом сертификат.. на 1000 тыс рублей вам на счёт в кабинет для создания Инвестиции на тариф "Лакшери" под 0,8% в сутки! А это 8 рублей в день, 56 в неделю, 240 в месяц!!! Все инвестиции работают 400 дней! Успейте получить свой подарок!» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Примечательно, что 15 августа на YouTube был размещен ролик от лица лидера компании Артура Варданяна, который объяснял, «кому выгодно поливать „Кэшбери“ грязью». А уже сегодня за организацию взялись не только «тролли и недоброжелатели», но и госорганы.

В Беларуси «Кэшбери» не успел сильно раскрутиться: на новости сообщества подписано всего 526 человек, в основном — молодые да ранние.