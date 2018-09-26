В Слониме продолжается охота на неизвестного зверя 4 26.09.2018, 21:51

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За его поимку объявлена премия в 500 рублей.

Предыстория

Проявлять себя зверь начал в ночь на 12 августа. В деревне Деревная Слонимского района зверь разорвал собаку Пушка, Тузика изрядно потрепал, пишет «Газета Слонімская».

Затем в соседних деревнях — Загритьково, Дубровщина, Хорошевичи — стали пропадать не только собаки, но и коты. Охота продолжается.

500 рублей за голову зверя

На зверя была объявлена охота — по деревням ночью дежурили члены общества охотников с ружьями, ночниками, но безрезультатно. На прошлой неделе на территории Деревновского сельсовета проходило собрание по вопросу, как поймать зверя. Председатель Слонимского районного «совета депутатов» Олег Таргонский отметил, что тот, кто поймает неизвестного зверя, будет вознаграждён премией в размере 500 белорусских рублей.

Эта мотивация также пока не помогла, так как зверь продолжает похищать собак.

Собаки бесследно исчезают

В ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 сентября зверь посетил улицу Шевчика в деревне Деревная во дворе семьи Бущик.

— Наша маленькая собака Дрипачка жила у нас около десяти лет. Она была на цепи возле ступенек дома. Я возвращалась с работы около полдевятого вечера, она была ещё на месте. Ночью я просыпалась, слышала её голос, она у нас была как звоночек. А утром её не оказалось на месте. Соседи говорили, что ночью слышали громкий лай собак, — отметила Светлана Бущик.

По словам женщины, соседи предположили, что, возможно, собака оторвалась и ушла, погуляет и вернётся.

— Но я знаю свою собаку, она даже если отрывается, минимум час гуляет и возвращается. Она даже когда отрывалась, то всегда бежала встречать меня с работы, — пояснила Светлана.

Жительница Деревной пояснила, что во дворе на привязи находилась ещё одна их собака, большая овчарка Гера. Её зверь обошёл стороной.

В следующую ночь из двух дворов пропали собаки в деревне Савичи Слонимского района. У Анны Касперович со двора исчез небольшой по размерам собака Джек, которому уже было четыре года.

— Он спокойно гулял по двору и за его пределами. Не был на цепи. Всегда возвращался домой. С порога крикну — Джек, Джек — и он прибегает. А тут не пришёл. Я выходила и на горку, звала его. Нету. И у соседки Валентины тоже собака пропала, рассказала Анна Касперович.

Вскоре сельские жительницы обнаружили на дороге огромные звериные следы.

— Следы здоровенные, от следа к следу сантиметров семьдесят пять. Приезжали охотники, рассматривали следы и сделали вывод, что это огромный волк или волчица. И отметили, что след спокойный, то есть зверь не бежал, а просто спокойно ступал, рассказали сельчане.

Чуть ранее в деревне Львовщина пропала собака по кличке Луша во дворе у Ирины Закудовской.

— Два года она у нас прожила. Пропала, я вся исплакалась. Она была со щеночком, не на привязи. Я ей ещё будку сделала, хотела привязать на цепь. Около четырёх часов утра сильно лаяли собаки, мои и соседские, а утром мы обнаружили, что собачка пропала, — отметила Ирина. Сельская жительница добавила, что зверь оставил следы на поле, которое находится рядом с домом.

— Зверь не шёл по дороге, а по полю, тут рапс у нас посеян. След от следа сантиметров семьдесят. Большие следы. Мы их сфотографировали, — добавила хозяйка пропавшей собаки.

Женщина добавила, что во дворе у неё есть ещё собаки большие на привязи, и они стали очень боязливыми после того, как пропала Луша.

— Маленький щенок всё время убегает, прячется, большие собаки по будкам сидят, не вылазят, даже не лают. Видимо, они всё видели, поэтому так напуганы.

Скоро начнётся загонная охота

Журналисты связались с председателем Деревновского сельсовета Василием Сёмухой, чтобы узнать, как обстоят дела с поимкой неизвестного животного.

— Зверя пытаются словить на приманку. Пока не получается. По Деревновскому сельсовету пока информация о пропаже новых собак не поступала. Но зверь перебрался в деревню Савичи и там недавно похитил собак. Это далеко от Деревной, — пояснил Василий Сёмуха.

Также руководитель пояснил, что из Минска должны были приехать вабельщики, которые заманивают животное звуком. Василий Викентьевич ещё добавил, что с первого октября разрешена загонная охота с собаками. Тогда планируется объявить облаву на животное.

Охотники уверенны, что это волк

Журналисты связались с председателем Слонимской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Василием Горохом. Он рассказал, что охотники выезжали на место в деревню Савичи, где наследил зверь.

— По следам определили, что это волк. Следы действительно большие, значит, зверь большой, — пояснил председатель.

Также специалист пояснил, что в Деревную в субботу, 22 сентября, приезжали охотники-волчатники, но у них также не получилось выловить зверя. Волк не отозвался.

Письмо в редакцию

В редакцию пришло письмо от слонимчанина Николая Борисика, в котором он даёт советы, как можно изловить зверя. «Я считаю, что решить эту проблему можно очень просто. Первый вариант

Необходимо сделать с досок-реек каркасы, чтобы сделать будку или ящик, затем его нужно обтянуть металлической сеткой. Внутри этого ящика разместить приманку для зверя и обработать приманку усыпляющими медпрепаратами. Будка должна быть переносной, так как, когда зверь войдет внутрь, дверь должна автоматически захлопываться, чтоб зверь не смог уйти. Подобных переносных ящиков нужно изготовить 4-5 штук и установить в предполагаемых местах посещения зверем.

Второй вариант

Волки боятся красного цвета, поэтому нужно днем установить красные флажки, а ночью красные фонари. Хочу коснуться темы о рыси. Я в своё время жил и работал в Забайкалье. Был у нас случай в Баргудине. Во время сбора ягод в тайге рысь прыгнула на женщину, перегрызла ей шею и выгрызла часть груди. Второй случай был снежной зимой. Было очень много косулей. И вот, на беду, рядом оказались рыси. По словам охотников, рысей было штук 5. И эти дикие кошки загрызли около 50 косулей. Рысь перегрызает горло и жертву бросает. Рыси не были голодные, нападая на косулей, а просто у хищника такой агрессивный инстинкт. И если по тропе идет 2-3 человека, косули, или олени, то рысь, как правило, прыгнет с дерева на последнего идущего. Я считаю, что ситуация, которая сложилась в деревне Деревная, должна решаться руководством района, охотниками и ветеринарной службой…», — пишет в письме Николай Борисик.