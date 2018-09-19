За голову слонимской «чупакабры» обещают вознаграждение 9 19.09.2018, 11:07

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иллюстрационное фото shutterstock

На днях местные лесники запечатлели на фото неизвестного зверя.

За убийство слонимской «чупакабры» назначили премию в размере 500 рублей, именно такая информация распространилась в социальных сетях.

Для официального подтверждения «Газета Слонімская» обратилась за комментарием к председателю Деревновского сельсовета Василию Семухе.

— Я не могу вам подтвердить данную информацию, так как наши местные корреспонденты готовят материал об этом, — сказал Василий Сёмуха.

На днях лесники, которые собирали грибы недалеко от деревни Хорошевичи, запечатлели на фото неизвестного зверя. Голова зверя была похожа на собачью, а туловище — на волка, — пояснили очевидцы.

Валерий Гульник, житель деревни Деревная, у которого неизвестный зверь разорвал собаку по кличке Пушок, сообщил, что исчезновения собак всё ещё продолжаются.