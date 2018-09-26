Президент США получил «необычное письмо» от Ким Чен Ына 4 26.09.2018, 21:55

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Дональд Трамп показал письмо журналистам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил "необычное письмо" от диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как пишет «Новое время», корреспондент телеканала CBS News сообщил, что Трамп продемонстрировал письмо журналистам, заявив, что получил его "только вчера".

По словам Трампа, Ким Чен Ын подтверждает приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и хочет, чтобы Северная Корея получила экономическую мощь.

On North Korea, Pres Trump pulls out a letter he says he received "just yesterday" from Kim Jong-un. Calls it "an extraordinary letter." Says Kim wants to see things happen so North Korea can be an economic power. Pres says @SecPompeo working on arranging a 2nd Trump/Kim summit. pic.twitter.com/sp8TLZ2Pfu — Mark Knoller (@markknoller) 26 сентября 2018 г.

В свою очередь в Госдепартаменте США подтвердили, что государственный секретарь Майк Помпео работает над организацией второго саммита между Трампом и Ким Чен Ыном. В частности, в ближайшее время планируется его четвертый визит в КНДР.

Помпео принял приглашение министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо во время переговоров в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.