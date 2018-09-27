10 интересных фактов про Стефана Батория 27.09.2018, 21:40

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Король Речи Посполитой основал первое высшее учебное заведение на Витебщине.

В этот день, 27 сентября, в 1533 родился Стефан Баторий, знаменитый король Польши и Великий князь литовский, вернувший Полоцкое княжество обратно в ВКЛ и основавший первое высшее учебное заведение на Витебщине, пишет «Витебский курьер». 10 интересных фактов про него:

Стефан Баторий 1576 год

Источник: wikimedia.org

1. Стефан Баторий, по национальности венгр, родился в 1533 году на территории Трансильвании (нынешняя Румыния). А происходил будущий князь Баторий из древнего венгерского дворянского рода. Сначала Стефан служил у трансильванского князя как дворянин-вассал, а потом и сам в 1571-1576 годах был трансильванским князем. Венгры по-разному чтят память о своем земляке, в том числе и называя в его честь алкогольную продукцию.

2. На польский трон Стефан Баторий был коронован с мая 1576 года, потому что более близких наследников не оказалось. Став королем, Баторий признал, что Польша и ВКЛ являются равноправными государствами в составе федеративной державы, обещал сохранять самостоятельность ВКЛ, расширять его границы, не назначать военноначальниками в ВКЛ поляков, поочередно созывать общие сеймы в Польше и ВКЛ.

3. В 1976 году Степан Батура (так по-белорусски звучит Стефан Баторий) стал Великим князем литовским. Своими подданными он управлял, не зная польского или белорусского языков и разговаривал с ними только на латыни или через переводчика.

4. С начала 16 века начались так называемые русско-литовские войны: Москва боролась за выход к Балтийскому морю. В 1563 году московское войско взяло Полоцк, угнав 50 тысяч полочан в Москву. Несколько раз в ходе войны штурмовали витебский замок и сжигали предместья Витебска.

Ян Матейко 1872 год

Стефан Баторий под Псковом

В 1579 году Степан Батура во главе войска овладел Полоцком, вернув его ВКЛ, а также замками и крепостями Суша, Туровля, Сокол, Езерище и другими, занятыми московскими гарнизонами. В результате войн Полоцк и окрестности так обезлюдели, что в окружающих населенных пунктах вообще не было жителей и для восстановления полоцких укреплений привозили крестьян из-под Могилева.

Взятие Полоцка войсками Батория 30.08.1579 года

Источник: historydoc.ru

5. В Полоцком Софийском соборе было собрано и хранилось множество редких книг, которые во время войны пропали. Среди этих книг была знаменитая полоцко-кривичанская летопись, книги, переписанные самой Ефросиньей Полоцкой и даже равноапостольными Кириллом и Мефодием, а также первые печатные белорусские книги. Куда подевалась эта библиотека? Стала частью не найденной библиотеки Ивана Грозного? Спрятана в полоцкие подземелья? Растащена и уничтожена во время штурмов? Вывезена как трофей в Европу? Обнаружены из этой библиотеки только 10 книг на славянском языке в Национальной библиотеке в Варшаве и одна — во Львовском университете.

6. Своим привилеем Батура освободил Полоцк от многих налогов, предоставил горожанам право на две ежегодных двухнедельных ярмарки с торговлей без уплаты мыта, разрешил полочанам иметь собственные бани и построить общественную, прибыль от которой шла магистрату.

7. В 1579 году Батура преобразовал Виленский иезуитский коллегиум в академию (позднее первый университет в ВКЛ).

8. В 1581 году по инициативе Батуры был основан иезуитский коллегиум в Полоцке, а в 1812 году коллегиум был преобразован в академию с дарованием прав университета. Как известно, это первое высшее учебное заведение на Витебщине, просуществовавшее, правда, до 19 века.

Здание полоцкого коллегиума

Источник: ctv.by

9. В 1582 году Батура ввел в ВКЛ новый григорианский календарь, отличавшийся от действовавшего юлианского на 10 дней. Это вызвало серьезные конфликты в Полоцке, Вильно, Львове, поскольку затрагивало религиозные чувства и экономические интересы людей.

«Календарные бунты» вынудили правительство ВКЛ узаконить право православных пользоваться старым исчислением времени и по традиции отмечать свои праздники. Но меры, предпринятые Баторием, не смогли полностью стабилизировать ситуацию: посыпались жалобы, пошли разборы, беспорядки не прекратились. Так в 1586 году королю пришлось разбираться с полоцкими мещанами, которые принуждали католиков, принявших новый стиль, «до захованья свят своих водлуг старого календаря» и им в надругательство трудились и торговали в дни католических праздников. Под угрозой наказания полочан обязали уважать те праздники, которые отмечает католическая церковь. Ответом на эти конфликты явился дополнительный королевский указ, чтобы никто не торговал в дни праздников и по новому, и по старому календарям. От такого удвоения праздников, понятно, терпели экономические интересы ремесленников и купцов.

Интересно, что в России на юлианский календарь перешли только в феврале 1918 года и до сих пор дореволюционные события датируют по старому и новому стилям.

10. Скончался Стефан Баторий в Гродненском замке 12 декабря 1586 года. После его смерти между придворными медиками возникли споры о ее причинах. Чтобы их разрешить, 14 декабря было проведено анатомирование тела Степана Батуры – первое на территории Восточной Европы.