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Видеофакт: «Летучий голландец» на могилевской трассе

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  • 28.09.2018, 18:16
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Автомобиль шокировал других водителей.

На могилевской трассе сегодня утром видели «летучего голландца». Кроме шуток: автомобиль, явно прошедший через серьезные жизненные потрясения, небыстро катил в сторону столицы, кажется, вопреки законам физики. «Теперь я знаю, что означает выражение „ездить боком“ или „дать угла“», — написал читатель onliner.by с ником AlexNedved.

Об увиденном на трассе М4 (Минск — Могилев) журналистам рассказал читатель Иван. Он ехал в направлении Минска, проехал Березино.

— Мне сначала показалось, что впереди авария: я видел разбитый автомобиль. Только я вроде еду, а автомобиль этот почему-то не приближается, — сказал Иван.

Вскоре он поравнялся с тем, кого догонял. Volkswagen напоминал автомобиль-призрак.

— Очень похоже, что машина побывала в серьезной аварии. Хотя последствий на трассе я не видел. Хотел остановиться, помочь. Но водитель Volkswagen, молодой парень лет 20—25, бойко продолжал движение. Я опешил немного и не мог сдержать смех, — отметил читатель.

Вместо заднего левого колеса на авто стояла запаска. Через заднее стекло был виден знак аварийной остановки.

— Я так и не понял механику, но машина, у которой все колеса были вывернуты в направлении обочины, почему-то ехала по прямой. Скорость была где-то 20—30 км/ч. Не представляю, откуда взялась эта машина и куда ехала. Может быть, на ТО? — предположил автор видео.

Безусловно, как и сказано в ПДД (п. 9.3), водитель обязан содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения, а также содержать в чистоте его стекла и внешние световые приборы. Вот только знает ли об этом капитан «летучего голландца»?

Как стало известно, «летучий голландец» доехал до Минска. Видео с ним прислал читатель Максим Васильев. Он видел Volkswagen сегодня на проспекте Жукова.


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