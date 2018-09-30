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Умер белорусский художник Виктор Тихонов

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  • 30.09.2018, 11:02
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Виктор Тихонов

Художник скончался 28 сентября, на следующий день после своего 63-летия.

О смерти Виктора Тихонова в «Фейсбуке» сообщила его дочь, искусствовед и галерист Анна Тихонова-Йорданова.

Виктор Тихонов родился в 1955 году в деревне Пукшино в окрестностях Витебска. В 1973 году окончил Республиканскую школу по музыке и изобразительному искусству в Минске, затем Белорусскую академию искусств. Ученик Гавриила Харитоновича Ващенко. Со студенческих лет участвовал в многочисленных выставках в Беларуси и за рубежом. В 1983 году вступил в Союз художников СССР.

Тихонов работал в самых разных жанрах. Он создавал не только живописные полотна, но и фрески, витражи, мозаики. Его яркие и узнаваемые садово-парковые пейзажи иногда сравнивают с картинами французского постимпрессиониста Поля Синьяка.

Виктор Тихонов возродил старобелорусскую технологию резьбы по левкасу, которая использовалась в иконописи. Левкас – это особый грунт, который готовится из мела, размешанного на животном или рыбьем клею с добавлением льняного масла. В этой технике Виктор Петрович создавал портреты и другие станковые работы.

Еще одна необычная идея художника – скрестить «Черный квадрат» Малевича с белорусской «маляванкой» – рисованным ковром.

Прощание с художником состоится 30 сентября, в 12 часов, по адресу: Минск, Долгиновский тракт, 160А (район Свято-Елизаветинского монастыря).


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