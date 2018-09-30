В Дании обнаружены уникальные сокровища железного века 30.09.2018, 12:06

Клад с золотыми драгоценностями случайно обнаружили археологи во время раскопок.

На острове Хьярне в Дании археологи проводили плановые раскопки, во время которых наткнулись на крупный клад, который состоит из 34 объектов. После его первичного осмотра было понятно, что он состоит из драгоценностей, большая часть из которых выполнена из золота. На данный момент ученые пытаются определить – был ли это клад или эти вещи являются частью захоронения, пишут aspekty.net.

После ознакомления с архивными материалами, стало понятно, что еще в 536 году нашей эры в Эль Сальвадоре случилось извержение вулкана, которое и повлекло за собой серьезному. Но кратковременному изменению климата по всему Северному полушарию, что в Европе ознаменовалось несколькими неурожайными годами из-за сильного холода.

Известно, что ранее археологи также находили подобные клады в Скандинавии. В обнаруженном археологами кладе с острова Хьярне есть женские украшения, золотые бусы и подвесы. Которые ранее назывались брактеаты. На сегодняшний день раскопки в той местности продолжаются, и археологи до сих пор находят небольшие золотые клады. Как только весь материал будет собран, специалисты смогут сказать, откуда взялись эти украшения и кому они могли принадлежать. Обнаруженные уникальные сокровища датируются железным веком.