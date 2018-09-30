Михаил Пастухов: В новой Беларуси «тунеядцы» получат компенсацию от государства 9 30.09.2018, 19:18

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Требование дополнительных выплат с безработных следует признать дискриминацией.

На днях в Бобруйске состоялась публичная дискуссия, на которой юристы, политики, общественные активисты обсуждали концепцию судебной реформы. Одним из ее участников был доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Беларуси, судья Конституционного суда первого состава (апрель 1994 – января 1997 гг.) Михаил Пастухов.

После встречи с бобруйчанами «Бобруйский курьер» задал ему несколько вопросов.

– Вы являлись судьей Конституционного суда, который в 1996 году был в шаге от объявления импичмента Александру Лукашенко. Сейчас, спустя годы, вы можете сказать, были ли тогда шансы отстранить его от власти и тем самым изменить нашу жизнь в лучшую сторону?

– Следует признать, что в тех условиях организаторы референдума не позволили бы Конституционному суду принять такое решение. Как минимум третья часть судей, образно говоря, «перешла на сторону» А. Г. Лукашенко. Остальная часть отдавала себе отчет о последствиях вынесения принципиального решения. К тому же решение КС нуждалось в подтверждении со стороны Верховного Совета, где доминировала пропрезидентская фракция…

– В 2016 году на сайте Верховного суда проводился опрос «Доверяете ли вы белорусской системе правосудия?». И 90 процентов респондентов ответили: «Нет». С чем связано, что доверие к судебной власти у населения катастрофически низкое?

– Основная причина в том, что суды утратили необходимые для судебной власти качества: независимость, объективность, справедливость… Суд превратился в филиал единоличной власти. Судьи давно стали «слугами государевыми». Тем самым, от судебной власти в Беларуси остались только чиновники, облаченные в черные мантии…

– Каждый год милиция рапортует, что преступность снижается. По этой логике, она уже вообще должна была бы исчезнуть. Между тем в нашей стране около 60 мест лишения свободы, в которых содержится несколько десятков тысяч заключенных, а по количеству зэков на сто тысяч человек мы входим в число мировых лидеров. Количество правоохранителей у нас по разным оценкам составляет около сорока тысяч человек. Как вообще все эти ориентировочные цифры между собой сочетаются?

– Все эти указанные цифры вызывают сомнения. И, прежде всего, по той причине, что они у нас скрываются от общественности и значительно приукрашены. Например, количество лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в том числе по ст. 328 УК («Незаконный оборот наркотических средств»). Мы не знаем даже, сколько у нас людей, одетых в милицейскую форму. Думаю, что нынешняя Беларусь по этим показателям впереди планеты всей. На мой взгляд, нельзя верить и бодрым рапортам об успехах в борьбе с преступностью.

– На ваш взгляд, не слишком ли строг административный кодекс? У нас, наверное, лишь считанные люди хоть раз в жизни не получали штрафы. Ведь сейчас могут покарать за любую мелочь: выгул обычной дворняги без намордника, курение сигареты в неположенном месте, распитую бутылку пива на улице, сбор ягод в то время, когда вход в лес из-за жары запрещен… Причем штрафы – не маленькие…

– Что касается Кодекса об административных правонарушениях, то его надо срочно отменять и направить в музей истории юстиции. Едва ли найдется в мире страна, где столько административных правонарушений и такие жесточайшие санкции за них.

– А как вы прокомментируете так называемое «дело БелТА»: независимых журналистов обвинили в несанкционированном доступе к информации (платной подписке), и возбудили уголовные дела?

– На мой взгляд, «дело БелТА» высосано из пальца. Оно изначально носило заказной характер. По моим прогнозам, на выходе из него получится очередной пшик, как и с делом «Белого легиона».

– Уже в ближайшем будущем вступит в силу декрет № 1, по которому «дармоеды» – собственники жилья, должны будут оплачивать сто процентов затрат за услуги ЖКУ. Насколько это законно?

– Требование дополнительных выплат с так называемых «тунеядцев» следует признать дискриминацией граждан по какому-то необычному признаку. Такие действия властей являются незаконными. Рано или поздно они будут отменены. А пострадавшие получат от новых властей компенсацию с извинениями за причиненные им неудобства.