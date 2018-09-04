Ученые заплатят тому, кто согласится полгода есть авокадо 5 4.09.2018, 14:27

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Ищут тысячу добровольцев.

Американские медики решили проверить гипотезу о пользе зеленого плода в борьбе с ожирением.

Медики обещают отобрать 1000 человек для участия в эксперименте, во время которого их ежедневно будут кормить авокадо. И готовы заплатить каждому смельчаку $300 за отвагу, пишет vokrugsveta.ua.

Это масштабное исследование будет проводиться учеными четырех университетов – Лома Линда (LLU), госуниверситета Пенсильвании, Тафтса и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Каждая их перечисленных научно-исследовательских организаций нанимает для участия в диетическом эксперименте по 250 человек.

«Мы собираемся проверить, сжигает ли жировые отложения ежедневное потребление одного плода в день», — объясняет Джоан Сабате, специалист по эпидемиологии в Университете Лома Линда.

Избранных разделят на две группы. Участники из первой группы обязаны будут съедать по одному авокадо в день в течение шести месяцев. Испытуемые из второй, контрольной группы, обязываются не есть больше одного плода за все полгода эксперимента.

Всем участникам гарантируют бесплатный медосмотр. Деньги они получат только после завершения проекта, а «невезучие» из контрольной группы вдобавок будут премированы 24 авокадо.

Претенденты на вакансию любителей авокадо должны быть старше 25 лет и обладать обхватом талии не меньше – 90 см у женщин и 102 см у мужчин.