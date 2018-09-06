Издана книга «Ваяры Беларусі» 6.09.2018, 21:29

Главные темы книги – организация и численность войск, наступательное и защитное оружие на белорусских землях в X-XI вв.

Множество качественной графической информации, рассказы о наших предках и их оружии в первые века истории белорусских земель – все это содержит новое издание серии «Белорусская детская энциклопедия», пишет «Белсат».

«В последнее время – с 2015 года – стали выдавать немало таких детских изданий. И это хорошо», – говорит автор книги кандидат исторических наук археолог Николай Плавинский.

Популярная версия «взрослых» работ

«Книга небольшая, но там много иллюстраций. Там не так много текста, она рассчитана на детей среднего и старшего школьного возраста. В издании много оригинальных изображений и фотографий археологических артефактов, есть там и реконструкции – как изображения, так и фото реконструкторов», – рассказывает автор.

Николай Плавинский – специалист по истории белорусского раннего Средневековья, эпохи викингов.

Фото новых книг из «Фейсбука» автора

Главные темы книги – организация и численность войск, наступательное и защитное оружие того времени на белорусских землях, его виды и технологии производства. Также будут описаны некоторые боевые действия этих времен и их особенности.

«Это популярная версия реальных научных работ плюс возможность качественно издать полностью цветное издание», – говорит автор.

Современный белорусский реконструктор эпохи викингов на корабле, который был построен по технологиям того времени

Николай Плавинский – автор таких научных и научно-популярных книг как «Битва на Немиге 3 марта 1067 года», «Сокровища, курганы, замки и их исследователи», «Вооружение белорусских земель Х-ХIII веков», «Армия Полоцкого княжества от времен Рогволода до эпохи Всеслава Чародея».

Тираж издания для детей – 1.200 экземпляров. Планируется, что книга будет продаваться во всех государственных книжных магазинах уже со следующей недели.

Викинги – также наши предки?

В принципе X-XI века на белорусских землях – это классическая европейская эпоха викингов с локальными особенностями, говорит Николай Плавинский.

Первый князь Полоцка Рогволод, как известно, «пришел из-за моря» – то есть был норманном. О норманнском прошлом напоминает и вторая часть названия нашей страны – слово «Русь» было скандинавского происхождения и означало группы викингов, которые действовали на славянских, балтских и финно-угорских землях, основывая свои княжества и династии. Так считал знаменитый академик-лингвист Андрей Зализняк, этого мнения придерживается и большинство современных историков.

Одна из схем-иллюстраций в книге

«Конечно, княжеская династия и значительная часть военной элиты у нас – это выходцы из Скандинавии, норманны, викинги. Вопрос сейчас стоит в значительной степени только в том, насколько скандинавские элиты быстро ассимилировались на нашей территории», – отмечает Николай Плавинский.

«Антинорманизм [теория, которая отрицает скандинавские корни государственности на территориях Беларуси, России и Украины] давно умер», – добавляет историк.

Картина Виктора Марковца «Рогнеда и Изяслав» отражает синтез скандинавского и славянского факторов в белорусской культуре

Кроме войск собственно княжеских дружин и городского ополчения в войсках наших предков сражались и чисто нанятые или вассальные контингенты – как скандинавские, так и южнобалтийские, о чем также будет упомянуто в книге.

«Скандинавы участвовали в нашем этногенезе, и уже во втором-третьем поколении они ассимилировались, сливались с местным населением», – говорит автор издания.

Тренд последних лет

Серия «Белорусская детская энциклопедия» принадлежит издательству Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки, и в последние три года она стала издавать немало похожих научно-популярных детских изданий.

В 2017 году в серии вышла книга для детей «Великие князья Великого Княжества Литовского».

Фото со страницы издательства

В этом году в этой серии выйдет еще несколько книг для детей на исторические темы. В том числе одна книга Николая – «Как жили наши предки». Издание будет посвящено быту жителей нашей земли в X-XIII веках.