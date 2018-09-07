Воспитанники Могилевского спецучилища сбежали в Смоленскую область 7.09.2018, 18:48

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Фото: sptu2.mogilev.by

Сбежавшим подросткам по 17 лет.

Три воспитанника могилевского спецучилища №2 сбежали из Беларуси и скрываются на территории Смоленской области России, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

В комментарии tut.by директор спецучилища Виталий Лебедев рассказал, что подростки сбежали 30 августа в обеденное время. Они были в лагере "Возрождение" при Могилёвской епархии, который располагается в мужском монастыре под Мстиславом.

Сбежавшим подросткам по 17 лет. Один из них уже сбегал раньше и сейчас проходит потерпевшим в деле по обвинению экс-руководства училища в избиении учащихся. Директор спецучилища говорит, что два подростка вскоре должны были оставить СПТУ, но "один подбил их на побег".

Виталий Будько, ранее проживал в городском поселке Лельчицы Гомельской области, судимый за кражу транспортного средства. Приметы: на вид 15-18 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые, брови светлого цвета. Особые приметы: на стопе левой ноги — татуировка в виде цифры "11", на кисти левой руки — шрам от выведения татуировки.

Дмитрий Толкачёв, ранее проживал в деревне Купятичи Пинского района Брестской области, судимый за кражу имущества. Приметы: на вид 14-17 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза голубые, уши оттопыренные, волосы русые. Особые приметы: на внутренней стороне левого бедра есть родимое пятно, на внешней стороне кисти правой руки — шрам от ожога длиной около 4 см.

Иван Янковский, ранее проживал в деревне Обухово Верхнедвинского района Витебской области, судимый за кражу имущества. Приметы: на вид 15-18 лет, рост 170 см, среднего телосложения, глаза зелёные, волосы тёмного цвета. Именно он проходит потерпевшим по уголовному делу бывшей администрации СПТУ.