Сегодня – День белорусской воинской славы 1 8.09.2018, 9:02

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Годовщина битвы, которая имела судьбоносное значение для будущего Восточной Европы.

8 сентября — День белорусской воинской славы. Это неофициальный праздник, который отмечается с начала 1990-х годов. В 1514 году под Оршей, на Крапивенском поле, произошла знаменитая битва.

Войско ВКЛ, которым командовал гетман Константин Острожский, разбило втрое большее 80-тысячное войско Московского государства, которое пришло на белорусскую землю.

Начало 16-го века был особенно тяжелым для нашего государства. Оно уже около двух десятков лет находилась в состоянии войны с Москвой. В июле 1514 года капитулировал Смоленск.

Чтобы закрепить свой успех, московский царь Василий III послал большое войско вглубь Беларуси - на Мстиславль и Минск. Однако навстречу ему уже двигалась наша армия и вспомогательный польский корпус. Сам король и великий князь Сигизмунд Старый был при своем войске. Он отправил вперед тридцать тысяч воинов под руководством великого гетмана Константина Острожского.

Битва под Оршей

27 августа 1514 года Острожский борисовским трактом подошел к Березине и встретил на ее левом берегу пешие московские полки, которые шли в сторону Минска. Под прикрытием пушек наши воины переправились через реку и сразу вступили в сражение, а затем и разгромили врага. На следующий же день авангард Острожского разбил московскую стражу на берегах Бобра, а 1 сентября - на Друти.

Воеводы Василия III, не зная, что им противостоит только передовой корпус войск ВКЛ, отвели свои силы за Днепр, чтобы дать генеральное сражение на удобном для себя месте. Восемьдесят тысяч московских ратников заняли позицию на холмах неподалеку от Орши, к западу от реки Крапивны. Главный воевода Иван Челяднин разместил свои полки тремя вытянутыми линиями, оставив впереди пространство для Острожского. Это была идеальная ловушка для противника, который рискнет переправиться через Днепр - за спиной и на флангах русло реки, а по фронту возвышалась стена московских ратников.

7 сентября наши войска подошли к Днепру вблизи Орши. Однако начинать переправу на виду, под лучным боем, не имело смысла. Были бы большие потери, к тому же московские воеводы поняли бы, что людей у Острожского почти втрое меньше.

Чтобы запутать противника, гетман пустил бродом лишь небольшую часть конницы. Вторая переплыла реку под прикрытием Оршанского замка. Когда же стемнело, основные силы пошли вверх по Днепру и стали переправляться через реку по построенному понтонному мосту у деревни Пашино. Конечно, на заре движение армии ВКЛ было замечено, но Челяднин не начал атаки. Он ждал, когда наша армия переправиться полностью, чтобы одним разом уничтожить ее и победно закончить войну. «Подождем, пока переправятся все, - заявил самонадеянный московит, - ведь наши силы настолько велики, что мы без особых усилий сможем разбить эту армию, или окружить его и гнать, как скот, до самой Москвы».

А тем временем Константин Острожский готовился к битве. Впереди он поставил два конных полка и пехоту с огнестрельным оружием. Всадники располагались и во второй линии. Фланги держала легковооруженная конница. Однако именно на правом краю гетман припрятал под покровом пехоты артиллерию.

Битва началась утром 8 сентября 1514 года. Острожский двинул вперед строй всадников, провоцируя противника. Это подействовало на московитов, и они пошли вперед. Разгорелась сеча. Критическое положение сложилось на левом фланге. Но наши воины выдержали, а затем и переломили ход борьбы на этом участке. Особенно отличилась пехота с рушницами и тяжеловооруженных конница. Мужественный гетман на боевом коне и с непокрытой головой с первой минуты был в самых ответственных местах. Руководил битвой, вдохновляя воинов примером и словом: «Эй! Вот теперь вперед, дети!». Отлично проявили себя и другие командиры - Юрий Радзивилл, Иван Сапега, Януш Сверчовский.

Иван Челяднин, думая, что наши основные силы скованы рубкой, усилил действия своего второго крыла. Армия Острожского, якобы не выдержав натиска огромной массы боярской конницы, начала отступать к лесу. Вот он, желанный миг победы! - думали московиты. Но неожиданно «беглецы» расступились и нападающие оказались перед артиллерией и пехотой с рушницами. Залпы в упор несли в плотных рядах московитов чудовищные опустошения. И московское войско показало спину, бросилось спасаться отчаянным бегством. А за ними, рубя, двинулась наша стремительная конница. Особенно лютая сеча была на реке Крапивне. Как утверждали современники, кровавая речка замедлила свой бег от множества тел чужаков.

«И бысть неспособие Божие москвовитам» - сокрушался потом московский летописец. Да такое «неспособие», что около половины армии Василия III легло на оршанских полях, утонуло в Днепре и Крапивне. Наши же потери насчитывали менее полутысячи убитыми. В руки победителей попал московский обоз, огнестрельное оружие, все боевые знамена. 20 тысяч захваченных лошадей и половину обоза Острожский приказал раздать своим воинам. Среди более пяти тысяч пленных были и почти все воеводы, в том числе сам Иван Челяднин.

Оршанская победа в тот раз не вернула Великому княжеству Литовскому захваченного Смоленска. Но она стала яркой страницей белорусской военной истории. Заняла одно из первых мест в ряду блестящих триумфов нашего оружия.

Известие об Оршанской победе разнеслась по всей Европе. Она попала на страницы многих хроник и летописей. Созданный московским царем Василием III альянс с европейскими правителями против Великого княжества Литовского сразу же распался.

Позже, после того как наша страна потеряла независимость, оккупанты 200 лет делали все возможное, чтобы народ забыл Оршу. Но с начала 90-х годов белорусские патриоты проводили праздничные мероприятия на Крапивенском поле под Оршей.

В 1992 году в годовщину великой битвы на площади Независимости в Минске белорусские офицеры торжественно приняли присягу на верность родной стране и народу. 8 сентября 1992 года в Минске были приведены к присяге 12 офицеров и 3000 солдат запаса. Тогда участники этой присяги подвергались давлению со стороны властей, но спустя очень короткое время присягу на верность Беларуси приняли все армейские части.