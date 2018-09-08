Европа отказалась покупать алюминий у «Русала» 2 8.09.2018, 9:19

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Ни один контракт с российской алюминиевой компанией на 2019 год, скорее всего, подписан не будет.

Европейские компании намерены избегать сделок с "Русалом", отказываясь от поставок на будущий год.

Хотя Минфин США продлил переходный период санкций до 23 октября, а Олег Дерипаска продолжает попытки договориться с Белым домом, ни один контракт с российской алюминиевой компанией на 2019 год, скорее всего, подписан не будет, сообщили Reuters три источника, знакомых ситуацией.

По их словам, рынок постепенно теряет надежду на то, что Дерипаска сможет добиться отмены санкционного режима, который вырезал "Русал" с мирового рынка, заблокировал ему расчеты в долларах, вынудил сворачивать производство ряде заводов в России и поставил компанию на грань дефолта.

"Мы не можем согласовать сделку с "Русалом" только на том основании, что санкции могут быть сняты к 23 октября, - сказал потребитель продукции "Русала" в Европе. - Любой, у кого есть какие-то связи с "Русалом" будут готовиться к тому, что санкции пока что останутся в силе".

"В ситуации полной неопределенности "Русал" не может заключать контракты на следующий год", - сказал другой источник Reuters.

Хотя люди из "Русала" приедут в Берлин на встречу с нынешними и потенциальными клиентами, компании "не захотят вести с ними переговоры", отмечает третий представитель европейского покупателя алюминия.

"Мы не можем рисковать своей цепочкой поставок, мы должны найти альтернативные источники", - объясняет он.

США ввели санкции в апреле в отношении семи российских олигархов, включая бывшего президента "Русала" Олега Дерипаску, и двенадцати компаний, которые они контролируют или которыми владеют. На долю "Русала" в прошлом году приходилось более 6% мировых поставок алюминия, которые составили примерно 63 млн тонн.

По итогам второго квартала "Русал" смог продать 783 тысячи тонн первичного алюминия и сплавов - на 22% меньше, чем за январь-март, и на 18% меньше, чем годом ранее.

Хотя средняя цена алюминия на Лондонской бирже выросла на 18%, выручка алюминиевого гиганта сократилась на 9,4% год к году и на 22% по сравнению с первым кварталом, следует из отчета компании по МСФО.