Ученые нашли на Аляске следы 200-метрового цунами 8.09.2018, 10:09

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Сегодня такие же цунами угрожают таким Гренландии, Норвегии и Патагонии.

Ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили на Аляске следы гигантского цунами, высота волн которого достигала двухсот метров. Их исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Отмечается, что цунами обрушился на побережье фьорда Таан на Аляске 17 октября 2015 года. Эта местность является незаселенной, поэтому стихийное бедствие не привело к человеческим жертвам и осталось почти незамеченным, пишет ria.ru.

Причиной цунами стал огромный оползень, сошедший в море и вызванный таянием ледника Тиндалл. Такие цунами могут теперь происходить чаще, поскольку ледники тают по всему миру, а цунами на Аляске тому подтверждение, отмечают авторы исследования.

Они также считают, что на сегодняшний день такие же цунами особенно угрожают таким странам и регионам, как Гренландия, Норвегия и Патагония.

Обнаружить следы цунами удалось благодаря исследованию остатков деревьев, камней и почвы на побережье Аляски. По оценкам ученых, масса оползня достигала 180 миллионов тонн, а это цунами было четвертым по размеру из всех достоверно зафиксированных в мире за последнее столетие.