Названы уникальные свойства острой пищи 1 9.09.2018, 15:45

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Семь причин чаще употреблять острую пищу.

Острый вкус дан перцу природой для того, чтобы отпугивать животных, пытающихся его съесть. Однако уникальная пищеварительная система человека позволяет ему употреблять в пищу даже то, что остальные обходят стороной. Люди делятся на два типа: тех, кто любит острую пищу и тех, кто ее на дух не переносит. Если вы относитесь к первому типу, вам здорово повезло. В последнее время исследования все чаще подтверждают полезные свойства острой пищи, зачастую идущие вразрез с распространенным мнением о том, что острое вредно для здоровья. Например, уже давно ни для кого не является секретом тот факт, что перец помогает бороться с простудой. Вот еще несколько полезных свойств острой пищи, о которых вам следовало бы знать, передает healthystyle.info.

Острая пища помогает предупредить язву желудка

Вы наверняка слышали рассказы о том, что перец может прожечь дыру в вашем желудке или стать причиной язвы. На самом деле стручковый перец - это отличное профилактическое средство против язвы. Капсаицин, содержащийся в стручковом перце, нейтрализует спиралевидные бактерии, которые являются возбудителем заболевания. Как было выявлено в результате исследований, те, в чьем рационе присутствуют блюда корейской или индийской кухни, в три раза реже страдают от язвы желудка, чем те, чей рацион основан на традиционной европейской кухне.

Острая пища полезна для сердца

Перец сводит к минимуму риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря снижению количества ЛЛНП («плохой» холестерин) и увеличению количества ЛЛВП («хороший» холестерин) в крови. В последнее время капсаицин все чаще привлекает внимание исследователей своей способностью укреплять стенки сосудов и стабилизировать сердечный ритм. Помимо этого, перец содержит огромное количество антиоксидантов, включая те, которые препятствуют старению. Острые блюда создают некое ощущение тепла, а расширение сосудов и выработка адреналина снижает давление крови. Также острый перец укрепляет стенки сосудов, так как в нем много витаминов A и C.

Перец помогает бороться с насморком

Капсаицин помогает снять спазм слизистой носа, устраняет заложенность и снижает количество выделений. Соответственно, чем острее пища, тем лучше. Если у вас заложен нос, добавьте в чашку горячего чая щепотку перца чили, вдохните пар, а затем сделайте глоток - это прочистит носовые ходы, и дышать станет намного легче. Помимо капсаицина, стручковый перец является богатым источником витамина А, который помогает укрепить слизистую носа, являющуюся барьером, не пропускающим микробы и бактерии внутрь организма.

Острая пища помогает избавиться от лишнего веса

Согласно исследованиям, перец улучшает обмен веществ в организме, снижает чувство голода и сжигает калории. Также отмечается снижение влечения к жирной и сладкой пище у тех, в чей рацион входят блюда с большим содержанием перца.

Профилактика раковых заболеваний

Куркумин, содержащийся в куркуме, обладает свойствами, позволяющими предупредить развитие некоторых видов рака и злокачественных опухолей. Также, согласно исследованиям, капсаицин может замедлять рост злокачественных клеток в случае рака простаты. Но делать однозначные выводы еще слишком рано, так как требуется проведение большего количества исследований с участием людей.

Борьба с депрессией

Острая пища стимулирует выработку в организме «гормонов счастья» серотонина и эндорфина, таким образом снижая нагрузку на нервную систему во время стрессовых ситуаций.

Улучшение сна

Согревающий эффект специй помогает расслабляться и спокойно засыпать. И так как желудок у любителей острых блюд редко переполнен, человек нормально высыпается и просыпается утром бодрым и с аппетитом завтракает.