Эти снежки пробьют броню Артемий Троицкий, The Insider

1.01.2019, 15:36

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Артемий Троицкий

Похожая ситуация описана у Стругацких.

Дети решили драться

В слезах потеряв терпенье

С уродами расквитаться

За первый свой день рожденья

Дети стали врагами

Нежных самцов и самок

Душили их проводами

От игровых приставок

За то что взрастили слабость

В гнездах бетонных клеток

За то что нас мало осталось

Беспечных счастливых деток

За то чтоб не стать как они

Били уродов дети

Наматывая на кулаки

Велосипедов цепи.

Это старая песня. Дельфин, «Без нас», 2008 год. Но она о главном, о несравненно более важном, чем все скандалы с модными рэперами, большинство из которых не стоит и мизинца того же Дельфина. Песня о том, как подросло новое поколение детей, которые презирают своих отцов и знать не хотят своих дедов. И то, и другое — абсолютно заслуженно. Идеалисты верили, что «непоротое поколение» даст всем жару в нулевые годы, но надежды не оправдались ни в малейшей мере. Главными вопросами обнуленной российской молодежи стали не «кто виноват?» и «что делать?», а «кто пойдет за «Клинским?». Дети комфортно бултыхались в болоте компьютерных услад, бабок и наркотиков последние 20 лет. Вялые попытки сбить их в дрессированные стада по типу Комсомола успехом не увенчались, но и в таком обдолбанном и бессмысленном виде они не доставляли Известным Отцам никаких хлопот. Хавали все. Даже в веселых зимних толпах 11-12-го годов молодежь начиналась лет с 25.

Дельфин. Кадр из видеоклипа «Без нас». 2008 г.

Никто — ни социологи, ни культурологи, ни (тем более) убогие политологи — не ожидали и не предсказывали того, что произошло в 2017 году: Дети вышли на улицы. В пугающих количествах. Против гребаных Отцов — с символической большой и бытовой маленькой буквы. От лоснящегося Димона с кроссовками и уточками до собственного овощного батяни, протирающего треники на диване с пивасиком перед телевизором. Навальный молодец — послужил катализатором этого процесса. Но никак не стал его причиной, да и альтернативным Отцом вряд ли заделается. А причина в том, что поколение непоротых-цифровых-сетевых-социальных-контактных наконец-то достигло дееспособного возраста. И я прекрасно понимаю панически растерянных родителей, которых Новые Дети в грош не ставят, поскольку эта мелюзга и школота свободнее, динамичнее, и мозги у нее не засраны наслоениями мерзости от Сталина до Путина. К тому же они гораздо лучше приспособлены к современной цифровой жизни (я испытываю это на собственной шкуре, постоянно обращаясь к своим детям со смартфоном и планшетом) и общению на иностранных языках. Паника, как и положено, перерастает в истерику и агрессию.

У братьев Стругацких есть (почти) все, в том числе и эта ситуация. Вспомните их великую педагогическую (для всех возрастов) поэму «Гадкие лебеди»: дети, которые не хотят быть моральными и интеллектуальными уродами (привет Дельфину), как их родители, уходят из города вслед за своими воспитателями Мокрецами. В реальной жизни обошлось без загадочных «прокаженных» — обучающую и организующую роль Мокрецов, я полагаю, сыграл интернет. Видя, что они теряют свое потомство, разъяренные родители стали прибегать к единственно привычным и доступных их недалеким умам мерам: запрещать, наказывать, бить, отнимать, жаловаться начальству. До поры до времени начальству до этого не было никакого дела, но события последних двух лет (митинги Навального, постоянные скандалы в школах, от «Путин — вор» в поселке Таежный до «Профсоюза учащихся» в Петербурге) заставили власти сделать охотничью стойку на детей-подростков-молодежь. Особенно после жутких событий в Керчи и самоподрыва в Архангельске — в обоих случаях совершенных 17-летними ребятами. Вот тут, наконец-то, постоянные жалобы так называемых Родкомов (родительских комитетов) встретили понимание карательных органов.

Музыка попалась под горячую руку случайно; просто самая легкая и привычная мишень. (Закрыть интернет было бы и желаннее, и эффективнее, но тут кишка тонка.) Запреты на концерты практикуются в путинской РФ уже много лет, но до сих пор мотивация держиморд была конкретно политической, реже — религиозной, и гонениям подвергались артисты, что называется, «маргинальные». Отменялись антивоенные и анархистские фестивали («Дезертир-Фест», «Ледокол», «Punk's not dead»), выступления полит-панков (ПОРНОФИЛЬМЫ, БАРТО) и блэк-металлистов (в рамках защиты чувств верующих и борьбы с сатанизмом), украинских музыкантов, позволявших себе патриотические высказывания (ОКЕАН ЭЛЬЗЫ, ВОПЛИ ВИДОПЛЯСОВА, БУМБОКС).

23 февраля 2017 года во время разгона «Дезертир-Феста» были незаконно задержаны 70 человек

Даже фестиваль солидарности «За Троицкого!» в вегетарианском 2011 году переносился несколько раз из клуба в клуб после угрожающих звонков. И тогда, действительно, за устрашающими акциями стояли ФСБ и МВД — что понятно и традиционно с советских времен. Новая волна облав и отмен имеет особенности:

1.Четко обозначенная граница начала кампании — 26 октября (отмена концерта Хаски в Тольятти). После этого срывы выступлений стали происходить почти в «ковровом» режиме — по несколько раз в неделю. Чего раньше не бывало. Я связываю это с расстрелом в Керчи (17 октября) — по-видимому, поступил приказ «принять срочные меры».

2.Поводырями силовиков выступили Родкомы, консервативные общественники (Дмитрий Раевский, сайт «Научи хорошему») и депутаты-карьеристы типа питерского охранителя Владимира Петрова. Не думаю, что провинциальные менты были в курсе похабных текстов и радикальных видео подростковых кумиров.

3.То, что благочестивая публика использовала полицию (в значительной мере) вслепую, подтверждает и очень странный выбор «жертв» концертного террора. С одной стороны, артисты абсолютно аполитичные (ЭлДжей, ФРЕНДЗОНА) или даже подчеркнуто лояльные к власти (Хаски, Егор Крид), с другой — настоящие кумиры молодняка, имеющие в интернете десятки миллионов просмотров и скачиваний. Таких трогать явно неразумно.

Впрочем, идиотизм является неотъемлемым качеством нынешней российской власти, наряду с алчностью, лживостью и аморальностью. Осенне-зимняя кампания 2018 года по подавлению нежелательных музыкальных событий иллюстрирует этот факт не хуже, чем трогательная миссия Петрова и Боширова. Результаты: затея провалилась и, скорее всего, возобновлена не будет; власть присела в лужу и заработала очередные очки антирейтинга — прежде всего в глазах и так не слишком лояльной молодежи; гонимые артисты, напротив, прославились пуще прежнего и обрели героический ореол; у некоторых из «пострадавших» — в частности, Хаски — прочистились мозги и отношение к системе скорректировалось в умную сторону.

Самым отрадным эпизодом этой, в целом очень приятной для меня, истории стал большой концерт солидарности, который наши ведущие рэперы — Оккксимирон, Нойз МС, Баста — мгновенно организовали в поддержку, моральную и материальную, преследуемых собратьев по цеху. Притом, что очень важно, идеологически им не близких. Грозный урок для начальства, привыкшего разделять и властвовать, и поучительный — для оппозиции, привыкшей рассыпаться и терпеть поражение.

Ну, и маленький, но железный прогноз: обделавшись с кнутом, власти начнут (процесс уже пошел) насильно втюхивать пряник — гранты, «Голубые огоньки», фестивали и прочие гостинцы для трудных поющих подростков. Ничего не получится. Не отоварится руководство ни одним авторитетным у Детей артистом. ТВ им задаром не надо — их аудитория зомбоящик не смотрит; денежные подачки — на фига, если они зарабатывают в год десятки миллионов рублей? Но вот репутацию и доверие поклонников за деньги не купишь, а шашни с презренным государством тут предельно токсичны. Так что придется порученцам из аппарата президента и с федеральных каналов довольствоваться услугами давно прикормленного Тимати.

Кадр из видеоклипа ICE3PEAK «Смерти больше нет»

Вся эта бойцовая история «Копы vs рэперы» меня греет, но заводит не сильно. В начале 80-х, когда я искал приключений в гуще тусовки подпольного рока, противостояние было похожим — только условия схватки были гораздо хуже, а музыка гораздо лучше, и закончилось все слишком скорым, но далеко не полным разгромом врага. Чем этот побочный сюжет, меня гораздо больше волнует эпическая битва Детей с уродами. Читая репортажи о сорванных концертах и задержанных участниках, меня сильнее всего вставил один эпизод. Дело было 4 декабря на улицах Саратова. Должен был выступать московский дуэт IC3PEAK — кстати, единственная из попавших под адский бульдозер групп, которая мне по-настоящему нравится, — создатели эпохального хита «Смерти больше нет». И вот когда от атакованного на предмет поиска наркотиков и взрывчатки клуба «Мой бар» стали отъезжать полицейские машины, «из толпы подростков в них полетели снежки». Как в песне: «Я вышла на улицу гладить кота, его переехала тачка мента».

И не было нас печальней

И не было нас грустней

Взрослеющее отчаяние

Горящих глазах огней

Не забывайте о нас

Мы покидаем вас навсегда

Мы улетаем на Марс

В ракетах из яркого детского сна.

(Дельфин, «Без нас»)

Дети. Что с ними будет? Вот в чем вопрос. Отцы тупы, архаичны, но хорошо вооружены и натренированы в насилии. Так что Детям предстоит. Уже началось. За границу все не уедут. На Марс не улетят. С Мокрецами в будущее не перенесутся. Я верю, что они победят — ради себя и ради страны. Но не так, как мы победили в 91-м. Что будут безжалостны к тем, кто их подавлял и пытался учить жить по своему уродскому образу и подобию.

Артемий Троицкий, The Insider