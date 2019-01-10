«Мастер» парковки: в Минске водитель отобрал тротуар у пешеходов 36 10.01.2019, 8:12

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Люди были вынуждены искать возможность пройти между стеной и автомобилем.

Улица Архитектора Заборского в Минске ведет от улицы Максима Богдановича к улице Сторожевской, ныряя в арку дома «У Троицкого». Небольшая такая улочка в исторической части города. Водитель Nissan перегородил там тротуар своим авто, вынуждая пешеходов либо пробираться впритирку со стеной, либо выходить на проезжую часть, пишет onliner.by.

— Ну как так можно парковаться? Или совести нет, или умения, — предположил автор фото, пользователь форума с ником orlik71.

Читатель рассказал корреспонденту оnliner, что в этом районе сейчас трудности с парковкой: мест и так немного, да к тому же на улице идет реконструкция здания. Дорога частично перекрыта, движение возможно только в один ряд.

— Если долго искать — место можно найти. Но сейчас машины на тротуаре часто ставят. Приезжает ГАИ, авто эвакуируют, но затем водители снова паркуются, — отметил собеседник.

Но и нарушать, оказывается, можно по-разному. Одни занимают краешек тротуара: по крайней мере, у пешеходов есть возможность пройти.

— На фото видна машинка, которая стоит чуть впереди тоже на тротуаре. Там остается место пройти даже с коляской. А в случае с Nissan пешеходам остается либо тереться к стене, либо выходить на проезжую часть. Я считаю, что это наглость и полное неуважение к пешеходам! — говорит orlik71.

Пожилая женщина была вынуждена искать возможность пройти между стеной и стоящим автомобилем. Это, кстати, сопряжено с некоторым риском. Что если пешеход случайно заденет машину зонтом или чем-то в этом роде, что если останется царапина (без чьего-либо умысла)? Наверняка у автовладельца будут претензии. Остается единственный вариант — идти по проезжей части.

— Здесь, на спуске, водители пытаются съехать быстро, чтобы пропустить встречные машины. Бабушка на проезжей части — это просто потенциальная мишень! — считает orlik71.

Читатель вызвал ГАИ, однако водитель Nissan уехал прежде, чем прибыли инспекторы.