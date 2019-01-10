Леонид Заико: Белорусы могли бы ездить в Куршавель, но вынуждены платить по долгам Лукашенко 14 10.01.2019, 8:27

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Всемирный банк отметил, что в 2019 году Беларусь попадает в зону особого финансового риска.

Рост ВВП замедлится, а в Беларуси существуют особые финансовые риски. Такой неоптимистичный прогноз выдал Всемирный банк в своем январском обзоре под названием «Перспективы мировой экономики. Омраченные перспективы», сообщает «Белсат».

Все ли так мрачно, и наша страна – особенная?

По прогнозу Всемирного банка, в этом году валовой внутренний продукт вырастет лишь на 2,7%, в последующие два года - на 2,5%. Разница между этим прогнозом и оценкой правительства - 1-1,5%.

«Это очень существенная величина. В 2018-ом у нас рост три с лишним процента. Представьте себе, если убрать треть или даже половину этого экономического роста. Много не останется», - говорит экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич.

А потому выявленная разница не просто статистическая цифра. Это два разных пути - или рост зарплат, или стагнационное развитие, убеждают эксперты.

Дополнительно Всемирный банк Беларусь перед прекращением или замедление структурных реформ. Имеется в виду, уменьшение вмешательства государства в экономику, которое действительно происходит, хотя и не очень активно.

«Вся эта история, она где-то уже лет 20 свистит, летит. Они приезжают, говорят, дайте реформы. Местные чиновники говорят, реформы не нужно - народ не хочет. Народ вообще молчит, ничего не хочет. Только есть хочет. За счет российской нефти», - говорит экономист Леонид Заико.

Впрочем, именно привязанность к российской нефти и обвалила отечественный ВВП в 2015-ом. Мировая цена на черное золото упала, обрушился реэкспорт нефтепродуктов, российский рынок, на который ориентирована Беларусь, - обвалился. Наша экономика до сих пор не преодолела того падения.

«Вполне возможно, что в ближайшие годы мы переживем подобный кризис, так как в связи с замедлением мировой экономики будет падать и цена на нефть. Она уже уменьшилась почти вдвое за последний квартал, и если она будет продолжать уменьшаться, то мы уже в этом году можем испытать острые кризисные проявления», - продолжает Станислав Ивашкевич.

Среди нашего региона Всемирный банк отметил Беларусь как страну, которая имеет значительную задолженность в чужой валюте, что также создает возможные высшие риски в финансовой сфере.

«В 2019 году, внимательно слушайте, около 4 миллиардов нужно будет отдавать. На эти деньги мы могли бы спокойно ездить в Куршавель, кататься, каждая десятая семья. Но набрали долгов, набрал Лукашенко, набрали его команды «профессиональные». А рассчитываться будут белорусы», - добавляет Леонид Заико.