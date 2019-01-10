«Твоя миссия – научить детей белорусскому языку» 2 10.01.2019, 11:25

Родители придумали мотивацию для белорусскоязычной девочки.

Ядвига пошла в официально белорусскоязычную группу, но преподавание и воспитание там велось по-русски. Девочка никого не понимала и не хотела туда ходить. Родители придумали ей мотивацию, сообщает «Белсат».

«Твоя миссия, задача – научить детей белорусскому языку. Ведь родители их по-белорусски не говорят, воспитательницы туда-сюда, но ты разговариваешь, поэтому пробуй их учить», – говорит Сергей Мудраченко, папа Ядвиги.

Родители нашли еще две белорусскоязычные семьи в Серебрянке, которые также отдали детей в ту же группу. После этого одна из воспитательниц, по образованию учительница белорусского языка, перешла на родной язык.

«Мы уже чувствуем сдвиги. Уже и появились книги белорусские, и я слышу, что дети, Ясины коллеги, уже какие-то белорусские слова сами используют, понимают», – добавляет папа девочки.

Но полностью заполнить контент пока не выходит. Тогда папе Богуся Евгению Бойко пришла идея устроить краудфандинговую кампанию, чтобы приобрести художественную, методическую литературу, настольные игры и оборудование для стабильной деятельности белорусскоязычной группы в саду №403.

«Мы поняли, что нам важно не только чтобы наши детки ходили в белорусскоязычный сад, а чтобы наши дети росли в белорусскоязычной атмосфере. Во всей Беларуси. И значит то, что получилось у нас, должно получиться по всей Беларуси. Не сверху, а если сами родители в 2-3 человека смогут менять у себя ситуацию», – Евгений Бойко.

Поэтому в рамках кампании проведут форум, на который соберут других заинтересованных родителей, с которыми вместе будут разрабатывать стратегии, как реформировать систему образования усилиями самих родителей и увеличивать количество белорусскоязычных групп в стране.

Эксперты отмечают, что ситуация с белорусскоязычными садами катастрофическая. Однако статистика этого не передает. Ведь белорусские школы и сады есть, но белорусскость в них сводится к делопроизводству по-белорусски, на деле же воспитательницы часто не способны разговаривать на родном языке.

К тому же давайте не забывать о завещании классика: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!».