Ученые назвали простой способ жить долго 3 10.01.2019, 13:23

4,314

Сделали это эксперты из университетского колледжа Лондона.

Ученые нашли способ для пожилых людей продлевать свою жизнь. Как выяснили журналисты, сделали это эксперты из университетского колледжа Лондона.

Как передает издание Proceedings of the National Academy of Sciences (перевод - fraza.ua), они выяснили, что регулярные встречи с друзьями и родственниками не только продлевают жизнь, но и замедляют процесс старения.

В исследовании участвовали более 7,3 тысяч человек в возрасте от пятидесяти лет.

Отмечается, что сразу «73% людей, которые были довольны своим здоровьем, минимум раз в неделю встречались с друзьями, или же посещали спортзалы, музеи, театры и церковь, а также состояли в общественных организациях».

Поэтому, как говорят ученые, социализация и общение с теми, кто вам нравится, способно продлить ваши годы.