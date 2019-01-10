Белорусов хотят перевести на электронные трудовые книжки 12 10.01.2019, 13:36

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Чем это поможет работникам и нанимателям.

В Беларуси собираются внедрять электронные трудовые книжки. В Минтруда рассказывают, что для работников нововведение снизит вероятность потери данных о трудовой деятельности и поможет защититься от недобросовестных нанимателей. Работодателям же оно позволит снизить затраты на закупку и хранение документов. Tut.by расспросил экспертов, какие у электронного формата могут быть плюсы и минусы.

Плюсы: защита от недобросовестных работодателей и снижение расходов на хранение документов

Разговоры о том, что все данные, содержащиеся в трудовой книжке, переведут в электронный формат, ведутся уже несколько месяцев. Так, заместитель министра труда и соцзащиты Игорь Старовойтов в мае прошлого года высказал мнение, что электронные трудовые книжки снизят риск потери сведений о трудовой деятельности, помогут оперативно получать информацию об официальном трудоустройстве. Они также должны защитить от недобросовестных работодателей, которые затягивают выдачу трудовых при увольнении. Кроме того, появление книжек должно снизить затраты на закупку и хранение документов.

При этом среди нанимателей и представителей бизнеса нет единого мнения, нужно ли вводить электронные трудовые книжки.

— Ввод электронных книжек вписывается в концепцию цифровой трансформации экономики. Я считаю, что от бумажного варианта нужно уходить. Мы все-таки живем во время, когда информацию проще посмотреть на компьютере или планшете. Как руководитель могу сказать — когда многое перевели на цифру, это намного упростило работу. В таком виде работать с информацией гораздо проще, — считает директор управляющей компании «ПроСТО» и предприниматель с 27-летним стажем Александр Малашко.

По мнению финансового директора Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Анатолия Гольдберга переход на электронную трудовую книжку «просто необходим». Из плюсов эксперт называет автоматизацию процесса заполнения данных и минимизирование ошибок, а также возможность быстро проследить трудовой путь работника. На то, что внедрение электронных трудовых книжек можно рассматривать как один из этапов технологизации всей нашей жизни и различных ее процессов, указывает Светлана Шапорова, директор РАБОТА.TUT.BY.

— Сейчас многие компании переходят на электронный документооборот, позволяющий не хранить тонну бумаг, экономить ресурсы и лучше обезопасить себя от утери важной информации. С трудовыми книжками та же история, так как электронный вариант — более надежный способ хранения данных. Как минимум, исключается возможность утери бумажной книжки, плюс, как правило, для хранения электронного документооборота создаются резервные копии. Так как введение электронных трудовых книжек будет внедряться постепенно, я думаю каких-то особых сложностей быть не должно, — поясняет эксперт.

Чтобы облегчить жизнь работодателям, скорее всего предусмотрят переходный период. В это время будет действовать мораторий на применение штрафов к нанимателям и работникам, считает председатель Клуба финансовых директоров Андрей Карпунин.

По его мнению, перевод всех трудовых отношений в цифровой и облачный формат — необходимый, но трудоемкий процесс. Помимо того, что это сделает сбор данных более современным, подобный формат позволит людям быть более мобильными и независимыми при дистанционной работе или фрилансе. Также детальная информация о работнике, его должности, зарплате, выплачиваемых налогах и о взносах в ФСЗН впоследствии поможет анализировать процессы на рынке труда, а также «выталкивать» из тени недобросовестные компании.

Однако не все согласны с тем, что электронные трудовые книжки нужны. Наиболее точную информацию о трудовой деятельности человека уже предоставляет персонифицированный учет, который ввели в 2003 году, считает первый заместитель директора по правовым и социально-трудовым вопросам Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Нина Наумович. При этом она согласна, что бумажные трудовые книжки несут за собой «очень много проблем», в том числе ответственность за их хранение и заполнение. К тому же на сегодняшний день они потеряли свое главное предназначение — помощь в назначении трудовых пенсий.

Главный минус — проблема защиты данных

Однако помимо плюсов у системы есть свои недостатки, главный из которых — проблема защиты персональных данных, считает Андрей Карпунин.

— По одному из проектов будущий наниматель получит доступ к данным в электронной книжке. Но это деликатная информация, и нельзя, чтобы ее могли достать все желающие. Сейчас речь идет о том, чтобы решить заранее все возможные проблемы и предусмотреть их. Мы обсуждали даже такие нюансы — например, как быть, если бывший работодатель делает заведомо неверные характеристики в трудовой книжке, которые впоследствии не дадут получить хорошую работу, — рассказывает Андрей Карпунин и поясняет, что на последних заседания общественно-консультативного совета при Минтруда окончательное решение об алгоритме доступа еще не выработали.

Еще одна проблема — исправления в электронных трудовых книжках и возможные корректировки в случае выявления ошибок.

— Еще летом планировалось, что в 2019 году субсидии по коммуналке будут начисляться исходя из совокупности всех источников дохода. Одним из элементов будут персональные данные из книжек. Предположим, работодатель ошибся запятой, и у человека получился месячный доход не 450 рублей, а 4500. Его семья лишится субсидии. Если работодатель или учреждение не захотят брать на себя ответственность при исправлении ошибок, это может излишне загрузить судебную систему, — объясняет Андрей Карпунин.

По мнению Анатолия Гольдберга, основные минусы электронных трудовых книжек — высокие денежные и трудовые затраты, а также вероятность сбоя системы.

— Перенести всю информацию с бумажных носителей в базу — это очень затратное дело для государства. Также при разработке нужно очень много денежных средств, чтобы обеспечить высокую защищенность данных.