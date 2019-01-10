CNBC: России придется потесниться на газовом рынке Европы 7 10.01.2019, 14:04

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Доля США будет расти.

Россия долгое время была доминирующим источником и поставщиком природного газа в Европу.

Американский СПГ становится активным участником европейского рынка.

Европейский Союз, состоящий из 28 странам и общим населением около 512 миллионов человек одновременно является стратегическим рынком и политическим полем битвы между крупнейшими мировыми экспортерами энергоресурсов, особенно когда речь идет о природном газе, говорится в публикации на сайте CNBC (перевод – rusmonitor.com).

Россия долгое время была доминирующим источником и поставщиком природного газа для рынка Европы, но сегодня США пытаются бросить вызов России, наращивая экспорт собственного сжиженного природного газа (СПГ) – газа, который охлажден до жидкого состояния – что позволяет его безопасно хранить и транспортировать.

Европа, заинтересована в том, чтобы избавиться от зависимости от российского газа, и всех геополитические последствий, которые влечет за собой эта зависимость, в то же время делая шаги по направлению США. В июле прошлого года президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Дональд Трамп согласились укрепить стратегическое сотрудничество США и ЕС в энергетике, а в ЕС заявили о том, что намерены импортировать больше СПГ из США для того, «чтобы диверсифицировать и сделать свои поставки энергии более безопасными».

И первые результаты этой политики уже на лицо: двадцать четыре процента экспорта американского СПГ было отправлено в ЕС в октябре 2018 года, в месяц, составив почти 0,6 миллиарда кубометров. Это существенный рост по сравнению с 2017 годом, когда только 10 процентов экспорта СПГ из США направлялось в ЕС. Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, ожидает, что экспорт газа из США в регион может удвоиться к 2022 году, и одобрила строительство терминалов СПГ по всей Европе.

«Дело в том, что американский СПГ, если его цена будет конкурентоспособной, может играть и увеличивать роль в поставках газа в ЕС, повышая диверсификацию и энергетическую безопасность ЕС», – говорится в документе ЕС, в котором подробно описывается состояние торговли СПГ между ЕС и США в конце ноября.

США против российского газа

В 2017 году США впервые за почти 60 лет стали чистым экспортером природного газа, согласно данным Управления энергетической информации (EIA). В первом полугодии 2018 года экспорт СПГ из США увеличился на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Однако американские экспортеры, ищущие Европу, сталкиваются с серьезными препятствиями в регионе и прежде всего это доминирующая на энергетическом рынке Европы Россия.

Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС в 2018 году, согласно последним данным Комиссии об импорте энергоносителей в ЕС в октябре. Другими крупными поставщиками являются Норвегия, а также, Алжир и Катар.

Указывая на опасную степень зависимости ЕС от российского газа, Комиссия отметила, что 11 стран-членов (Болгария, Чешская Республика, Эстония, Латвия, Венгрия, Австрия, Польша, Румыния, Словения, Словакия и Финляндия) в 2018 году импортировали из России более 75 процентов из своего общего объема импорта природного газа, что во многом обусловлено их географической близостью к России.

Газ из России поставляется на континент государственной газовой компанией «Газпром» по трубопроводам, что дает ему преимущество с точки зрения более дешевых транспортных расходов и налаженной инфраструктуры и поставок. Он имеет ряд крупных трубопроводов, работающих или строящихся, в совместной собственности с целым рядом европейских энергетических и инфраструктурных компаний.

Помимо трубопровода «Северный поток» и его расширенной версии, «Северный поток 2», связывающего Россию с Европой через Балтийское море (расширенный трубопровод рассматривается как способ обойти транзитные страны, такие как Украина), «Газпром» и компании-партнеры в Польше, Беларуси и Германия контролирует 2000-километровый трубопровод Ямал-Европа, по которому газ поступает из одного из его производственных центров в Торжке (через Беларусь и Польшу) в Германию.

Компания также строит трубопровод «Турецкий поток» (TurkStream) для экспорта газа из России через Черное море в Турцию и юго-восточную Европу.

Геополитика

Германские трубопроводные проекты вызвали критику со стороны в США. Президент Трамп обвинил Германию (крупнейшего иностранного покупателя российского газа) в том, что она находится «в плену» у русских. Его бывший государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил ранее в 2018 году, что «Северный поток 2» подрывает энергетическую безопасность Европы.

Несмотря на свою зависимость от России в отношении газа, отношения ЕС с этой страной являются сложными. Отношения ухудшились, когда Россия аннексировала Крым у Украины в начале 2014 года и поддержала пророссийских сепаратистов на востоке Украины, после чего США и ЕС наложили санкции на Москву.

В 2014 году были наложены штрафы на российские нефтяные компании (включая «Газпром» и его нефтяное подразделение «ГазпромНефть»), направленные на создание препятствий этим компаниям в разведке и добыче нефте и газа. В ноябре США предупредили, что намерены помешать реализации проекта «Северный поток-2», введя дополнительные санкции (в основном, штрафы) в отношении компаний, участвующих в проекте.

При этом пять европейских компаний участвуют в строительстве Nord Stream 2, и ЕС уже выразил обеспокоенность по поводу таких санкций со стороны США. Однако учитывая сложившуюся и растущую российскую инфраструктуру в Европе, такие известные эксперты как Кристофер Лоуни из RBC Capital Markets, считают, продвижения США на газовый рынок Европы Европе трудно будет игнорировать.

«Это движение определенно носит геополитический характер (конкуренция за европейских потребителей СПГ)», – заявил Лоуни CNBC в понедельник.

«Геополитическая природа намерений США по завоеванию своей доли на европейском газовом рынке подчеркивается тем, что Трамп выступает против Nord Steam 2 (отмечу, что в самой Германии сейчас происходят и более критические дебаты)».

Хотя есть и другие причины для увеличения импорта из США прямо сейчас, в том числе наличие разнообразных источников поставок и цен, «трудно спорить с геополитическими факторами, которые здесь действуют», – сказал он.

Однако Лоуни считает, что предстоит еще долгий путь, прежде чем российское газовое господство будет поставлено под сомнение.

«Европа, закупающая американский сжиженный газ, и Европа бросающая вызов российским трубопроводным поставкам, — это две совершенно разные вещи», – отметил он. «За последние два года Европа уже принимала СПГ из США, используя только пару экспортных терминалов (например, в Великобритании, Нидерландах, Италии, Испании, Португалии и т. Д.)».

«С появлением новых экспортных мощностей в США количество получателей и объемы могут увеличиться, но предстоит еще долгий путь, чтобы конкурировать (с Россией) за превосходство», – сказал он. «Тем не менее, европейский импорт, вероятно, будет расти, оставляя возможность для США направлять на континент дополнительные объемы, учитывая рост добычи здесь, в США».