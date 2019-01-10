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Саснович сразится с Петрой Квитовой в полуфинале турнира в Сиднее

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  • 10.01.2019, 17:32
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Александра Саснович

В четвертьфинале чешка убедительно победила Анжелику Кербер.

В полуфинале турнира в Сиднее Александра Саснович встретится с Петрой Квитовой. В четвертьфинале чешка убедительно победила Анжелику Кербер — 6:4, 6:1, пишет «Прессбол».

В прошлом году Анжелика Кербер выиграла турнир в Сиднее, а в нынешнем была посеяна под вторым номером. Петра Квитова — пятая сеяная. А Александра Саснович пробилась в основную сетку из квалификации.

Во втором полуфинале встретятся Эшли Барти и Кики Бертенс.

Обе полуфинальные встречи состоятся утром пятницы.


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