Саснович сразится с Петрой Квитовой в полуфинале турнира в Сиднее

Саснович сразится с Петрой Квитовой в полуфинале турнира в Сиднее1
- 10.01.2019, 17:32
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В четвертьфинале чешка убедительно победила Анжелику Кербер.
В полуфинале турнира в Сиднее Александра Саснович встретится с Петрой Квитовой. В четвертьфинале чешка убедительно победила Анжелику Кербер — 6:4, 6:1, пишет «Прессбол».
В прошлом году Анжелика Кербер выиграла турнир в Сиднее, а в нынешнем была посеяна под вторым номером. Петра Квитова — пятая сеяная. А Александра Саснович пробилась в основную сетку из квалификации.
Во втором полуфинале встретятся Эшли Барти и Кики Бертенс.
Обе полуфинальные встречи состоятся утром пятницы.