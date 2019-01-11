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Инфляция в России ускорилась почти вдвое

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  • 11.01.2019, 8:20
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Цены на продовольствие для россиян выросли в три раза.

Инфляция в России по итогам 2018 года ускорилась почти вдвое, сообщил в четверг Росстат, пишет finanz.ru.

Хотя еще в октябре Минэкомразвития прогнозировало ее на уровне 3,4%, а позднее вслед за ЦБ повысило прогноз до 3,8-4,2%, итоговый показатель оказался выше ожиданий как чиновников, так и независимых аналитиков - 4,3%.

Для подавляющего большинства потребителей, ежедневно покупающих продукты в магазинах, впрочем, и эта цифра осталась лишь статистическим казусом.

Средний рост цен на продовольствие из корзины Росстата ускорился за год почти втрое - с 1,7% до 4,7%, а по отдельным компонентам обогнал инфляцию в 2-6 раз.

Куриные яйца подорожали на 25,9%, сахарный песок - на 28,3%, огурцы - на 37,2%, помидоры - на 22,5%, капуста на 20%, картофель и лук - почти на 10%.

Мясо подорожало вдвое быстрее официальной инфляции (на 9,7%). Существенно дороже (на 11,9%) стали билеты на поезда дальнего следования.

На 9,4% за год подскочили цены на бензин. За 9 дней января ценники на АЗС поднялись еще на 1,7%, а биржевые цены на Аи-95 взлетели на более чем на 5%.

Торги на Санкт-Петербургской бирже стояли с 24 декабря по 9 января, и накопился отложенный спрос, тогда как нефтяники сократили продажи и на фоне скачка Brent выше 60 долларов за баррель предпочитают экспорт, рассказали ТАСС трейдеры.

Нефтяные компании объясняют повышение цен на бензин новым НДС, который с 1 января вырос с 18% до 20%. Он же, по всей видимости, стал причиной резкого ускорения инфляции в конце года, говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Если в начале года месячная инфляция не превышала 0,1-0,2%, то к ноябрю разогналась до 0,5%, а в декабре вышла на 0,8%. Вероятно, ритейлеры начали заранее готовится к повышению налога. Кроме того, сказалось падение рубля, отмечает Соснова.

В декабре доллар подорожал на 5%, а за год - на 20%, с неизбежностью толкая вверх цены на импорт.

В январе месячная инфляция ускорится еще в 1,6 раза - вплоть до 1,3%, прогнозирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Критический порог - 1,5% роста за месяц: выше этой планки ЦБ, вероятно, уже в феврале снова повысит ключевую ставку, добавляет он.

Повышение НДС провоцирует цепную реакцию, которая достигнет максимума к концу первого квартала с годовой инфляцией около 5,5-6%, предупреждает экономист Nordea Татьяна Евдокимова.

Впрочем, даже если к концу года показатель опустится до 5%, личную инфляцию простой покупатель будет оценивать как минимум вдвое выше, отмечает заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

В декабре, согласно опросу центробанка, наблюдаемая населением инфляция превысила официальную в 2,2 раза и составила 10,2%.

Доля тех, кто считает, что цены стали расти «значительно быстрее, чем раньше», увеличилась за год втрое - с 6 до 19%.

Декабрьский опрос компании "Робот-займер" показал, что три четверти россиян считают, что в 2019 году цены вырастут, а их доходы останутся прежними, либо сократятся.

Это неудивительно: при стагнирующей экономике жизнь в стране продолжает дорожать, констатирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

К фронтальному росту цен из-за НДС добавится дополнительные индексация тарифов ЖКХ, которые вместо одного раза поднимут дважды - на 1,7% в январе и 2,4% в июле.

Одновременно правительство снова поднимает акцизы на бензин, на 15-20% станет дороже ОСАГО.

Кроме того, в 3-8 раз вырастет тариф за упаковку продукции: экологический сбор будут платить производители пластмассовой, пластиковой и легкой металлической упаковки. «Это значит, что существенным образом (выше повышения ставки НДС) вырастут цены на замороженную продукцию, а также газированные напитки и молочные продукты», - говорит Бодрова.


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